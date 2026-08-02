Ghatsila News: गालूडीह अंडरपास अतिक्रमण मुक्त, पुलिस ने चलाया अभियान
Ghatsila News: गालूडीह पुलिस ने रविवार को अंडरपास से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। कई महीनों से अवैध दुकानों और ठेलों ने अंडरपास को अतिक्रमित किया था, जिससे वाहनों और स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही थी। पुलिस ने सभी अवैध कब्जे हटा दिए और भविष्य में पुनः अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
Ghatsila News: गालूडीह। गालूडीह पुलिस ने रविवार को अंडरपास से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर अंडरपास को अतिक्रमण मुक्त कराया। अभियान के दौरान सड़क किनारे लगी अवैध दुकानें, ठेले और टेम्पु को हटाया गया।पिछले कई महीनों से गालूडीह अंडरपास के दोनों ओर सब्जी, फल , चाय और टेम्पु की दुकानों का अवैध कब्जा था। इससे आने-जाने वाले वाहनों को काफी परेशानी होती थी। स्कूल के बच्चे और मरीज भी जाम में फंस जाते थे।अतिक्रमण के कारण दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया था।थाना प्रभारी अंकु कुमार ने पुलिस टीम के साथ सुबह 11बज आकर अंडरपास से सभी को खाली करवाया।थाना प्रभारी ने कहा "अंडरपास से होकर एंबुलेंस और स्कूली वाहन सहित बड़ी वाहन बंगाल की तरफ गुजरते हैं।
अतिक्रमण से जाम और दुर्घटना का खतरा था। आम लोगों की सुविधा के लिए यह कार्रवाई की गई है। आगे भी लगातार गश्त होगी।अतिक्रमण हटने के बाद राहगीरों ने राहत की सांस ली। एक स्थानीय ने कहा पुलिस की यह कार्रवाई सराहनीय है।"पुलिस ने कहा कि दोबारा अतिक्रमण किया तो सामान, गाड़ी जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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