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Ghatsila News: गालूडीह पुलिस ने 25 स्थानों पर लगाए स्कैनर, पेट्रोलिंग होगी तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: गालूडीह पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षक एप का उपयोग करते हुए प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर क्यूआर कोड आधारित स्कैनर लगाने का अभियान शुरू किया है। 25 से ज्यादा स्थानों पर स्कैनर लगाए गए हैं, जिससे पुलिस गश्त की जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम को मिलेगी। इस पहल की लोगों ने सराहना की है।

Ghatsila News: गालूडीह पुलिस ने 25 स्थानों पर लगाए स्कैनर, पेट्रोलिंग होगी तेज

Ghatsila News: गालूडीह,संवाददाता। गालूडीह थाना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए गालूडीह पुलिस ने रक्षक एप के माध्यम से क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर स्कैनर लगाने का अभियान शुरू किया है। पुलिस ने सोमवार को धार्मिक स्थल, बैंक, सरकारी कार्यालय और भीड़-भाड़ वाले इलाकों सहित 25 से अधिक मुख्य स्थलों पर क्यूआर कोड आधारित स्कैनर लगाए।जानकारी के अनुसार, रक्षक एप झारखंड पुलिस का एक डिजिटल पेट्रोलिंग सिस्टम है। इसके तहत पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान निर्धारित स्थानों पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। इससे कंट्रोल रूम को तुरंत जानकारी मिल जाएगी कि पुलिस पदाधिकारी किस समय किस जगह पर गश्त कर रहे हैं।

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बैंक प्रबंधकों और मंदिर कमेटी के लोगों ने इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे चोरी और अन्य घटनाओं पर रोक लगेगी। पुलिस ने बताया कि आने वाले दिनों में और भी सार्वजनिक स्थानों पर स्कैनर लगाए जाएंगे और रात्रि गश्त को और तेज किया जाएगा।

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