Ghatsila News: गालूडीह पुलिस ने 25 स्थानों पर लगाए स्कैनर, पेट्रोलिंग होगी तेज
Ghatsila News: गालूडीह पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षक एप का उपयोग करते हुए प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर क्यूआर कोड आधारित स्कैनर लगाने का अभियान शुरू किया है। 25 से ज्यादा स्थानों पर स्कैनर लगाए गए हैं, जिससे पुलिस गश्त की जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम को मिलेगी। इस पहल की लोगों ने सराहना की है।
Ghatsila News: गालूडीह,संवाददाता। गालूडीह थाना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए गालूडीह पुलिस ने रक्षक एप के माध्यम से क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर स्कैनर लगाने का अभियान शुरू किया है। पुलिस ने सोमवार को धार्मिक स्थल, बैंक, सरकारी कार्यालय और भीड़-भाड़ वाले इलाकों सहित 25 से अधिक मुख्य स्थलों पर क्यूआर कोड आधारित स्कैनर लगाए।जानकारी के अनुसार, रक्षक एप झारखंड पुलिस का एक डिजिटल पेट्रोलिंग सिस्टम है। इसके तहत पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान निर्धारित स्थानों पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। इससे कंट्रोल रूम को तुरंत जानकारी मिल जाएगी कि पुलिस पदाधिकारी किस समय किस जगह पर गश्त कर रहे हैं।
बैंक प्रबंधकों और मंदिर कमेटी के लोगों ने इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे चोरी और अन्य घटनाओं पर रोक लगेगी। पुलिस ने बताया कि आने वाले दिनों में और भी सार्वजनिक स्थानों पर स्कैनर लगाए जाएंगे और रात्रि गश्त को और तेज किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।