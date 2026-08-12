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Ghatsila News: गालूडीह पुलिस ने 25 स्थानों पर लगाए स्कैनर, पेट्रोलिंग होगी तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: गालूडीह पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए रक्षक एप के तहत सार्वजनिक स्थलों पर क्यूआर कोड आधारित स्कैनर लगाने का अभियान शुरू किया है। 25 से अधिक प्रमुख स्थलों पर स्कैनर लगाए गए हैं। इससे पुलिस की गश्त की निगरानी आसान होगी और चोरी जैसी घटनाओं में कमी आएगी।

Ghatsila News: गालूडीह पुलिस ने 25 स्थानों पर लगाए स्कैनर, पेट्रोलिंग होगी तेज

Ghatsila News: गालूडीह। गालूडीह थाना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए गालूडीह पुलिस ने रक्षक एप के माध्यम से क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर स्कैनर लगाने का अभियान शुरू किया है। पुलिस ने सोमवार को धार्मिक स्थल, बैंक, सरकारी कार्यालय और भीड़-भाड़ वाले इलाकों सहित 25 से अधिक मुख्य स्थलों पर क्यूआर कोड आधारित स्कैनर लगाए।जानकारी के अनुसार, रक्षक एप झारखंड पुलिस का एक डिजिटल पेट्रोलिंग सिस्टम है। इसके तहत पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान निर्धारित स्थानों पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। इससे कंट्रोल रूम को तुरंत जानकारी मिल जाएगी कि पुलिस पदाधिकारी किस समय किस जगह पर गश्त कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:गालूडीह में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की पहल, 25 से अधिक स्थानों पर लगाए गए ‘रक्षक एप’ के क्यूआर स्कैनर

बैंक प्रबंधकों और मंदिर कमेटी के लोगों ने इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे चोरी और अन्य घटनाओं पर रोक लगेगी। पुलिस ने बताया कि आने वाले दिनों में और भी सार्वजनिक स्थानों पर स्कैनर लगाए जाएंगे और रात्रि गश्त को और तेज किया जाएगा।

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