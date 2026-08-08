Ghatsila News: ग्रामीण चिकित्सक पर गलत इलाज का आरोप, मरीज की मौत; पुलिस ने दर्ज किया मामला

Ghatsila News: बहरागोड़ा। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के वनकाटी गांव निवासी उत्तम कुमार सीट (उर्फ नाडु सीट,उम्र 40) की एक ग्रामीण चिकित्सक द्वारा गलत इलाज के दौरान ताबड़तोड़ कई इंजेक्शन लगाए जाने से उपचार के दौरान असमय मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, 6 अगस्त को बुखार और दस्त होने पर चौरंगी चौक पर क्लिनिक चलाने वाले कथित डॉक्टर अमरेंद्र पात्र उर्फ बापी को बुलाया गया था। जिसने पहले दिन दो इंजेक्शन दिए और अगले दिन 7 अगस्त को मरीज की स्थिति बिगड़ने पर परिजनों के मना करने के बावजूद बिना किसी जांच के एक साथ चार ओर सुई लगा दिया। दवा और इंजेक्शन के तुरंत बाद मरीज के बेहोश होते ही आरोपी डॉक्टर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद परिजन ग्रामीणों की मदद से मरीज को बहरागोड़ा सीएचसी ले जाया गया।