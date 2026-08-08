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Ghatsila News: ग्रामीण चिकित्सक पर गलत इलाज का आरोप, मरीज की मौत; पुलिस ने दर्ज किया मामला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: बहरागोड़ा में उत्तम कुमार सीट की गलत इलाज के दौरान एक ग्रामीण चिकित्सक द्वारा कई इंजेक्शन दिए जाने से मौत हो गई। उपचार के दौरान जब मरीज की हालत बिगड़ी, डॉक्टर बिना जांच किए कई इंजेक्शन लगाने के बाद फरार हो गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

Ghatsila News: ग्रामीण चिकित्सक पर गलत इलाज का आरोप, मरीज की मौत; पुलिस ने दर्ज किया मामला

Ghatsila News: बहरागोड़ा। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के वनकाटी गांव निवासी उत्तम कुमार सीट (उर्फ नाडु सीट,उम्र 40) की एक ग्रामीण चिकित्सक द्वारा गलत इलाज के दौरान ताबड़तोड़ कई इंजेक्शन लगाए जाने से उपचार के दौरान असमय मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, 6 अगस्त को बुखार और दस्त होने पर चौरंगी चौक पर क्लिनिक चलाने वाले कथित डॉक्टर अमरेंद्र पात्र उर्फ बापी को बुलाया गया था। जिसने पहले दिन दो इंजेक्शन दिए और अगले दिन 7 अगस्त को मरीज की स्थिति बिगड़ने पर परिजनों के मना करने के बावजूद बिना किसी जांच के एक साथ चार ओर सुई लगा दिया। दवा और इंजेक्शन के तुरंत बाद मरीज के बेहोश होते ही आरोपी डॉक्टर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद परिजन ग्रामीणों की मदद से मरीज को बहरागोड़ा सीएचसी ले जाया गया।

सीएचसी में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है और मृतक की पत्नी इप्शिता सीट की लिखित शिकायत पर बहरागोड़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना कांड संख्या 45/2026 दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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