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Ghatsila News: चड़ईडुबा नाला पर टूटे चेकडैम की मरम्मत नहीं होने से संकट में किसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: चाकुलिया प्रखंड के सोनाहातू पंचायत के आंधारिया गांव के पास स्थित चेकडैम 2025 में भारी बारिश से ध्वस्त हो गया। इसका टूटना किसानों के लिए संकट बना हुआ है, क्योंकि अब उन्हें सिंचाई की सुविधा नहीं मिल रही। अल्प बारिश के कारण धान की रोपनी प्रभावित हो रही है।

Ghatsila News: चड़ईडुबा नाला पर टूटे चेकडैम की मरम्मत नहीं होने से संकट में किसान

Ghatsila News: चाकुलिया, संवाददाता। चाकुलिया प्रखंड की सोनाहातू पंचायत के आंधारिया गांव के पुरनाडीह टोला के पास चढ़ईडुबा नाला पर 1995 में निर्मित चेकडैम 2025 में 29 जून को भारी बारिश से ध्वस्त हो गया था। चेकडैम के दोनों गार्डवाल बह गये थे। इस टूटे चेकडैम की मरम्मत नहीं होने से कई गांवों के किसान संकट में हैं। अल्प बारिश के दौर में किसान सिंचाई सुविधा से वंचित हैं। क्योंकि चेकडैम के पास जल का संचय नहीं हो रहा है। नाला का पानी बेकार में बह जा रहा है। इससे समय पर धान की रोपनी नहीं हो रही है। उल्लेखनीय हो कि यह चेकडैम सोनाहातू पंचायत के आंधारिया, पुरनाडीह टोला और कालियाम पंचायत के कालियाम तथा हाथीबारी गांव के किसानों के लिए वरदान था।

चेकडैम के पानी से किसानों को सिंचाई करने की सुविधा थी। परंतु चेकडैम के टूट जाने से किसान खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। इस साल अभी तक पर्याप्त बारिश नहीं होने से किसान संकट में हैं। पुरनाडीह टोला के किसान गोपाल पातर, बबलू हेंब्रम, कान्हाई सोरेन, कालियाम के किसान हलधर महतो ने कहा कि यह चेकडैम चार गांव के किसानों के लिए एक वरदान था।

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