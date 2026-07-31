Ghatsila News: खाद एवं बीज की कालाबाजारी रोकने को ले जिला कृषि पदाधिकारी के नाम सौंपा ज्ञापन
Ghatsila News: डुमरिया प्रखंड के किसानों ने जिला कृषि पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें खाद, बीज और उर्वरकों की कालाबाजारी का मुद्दा उठाया गया। किसानों का कहना है कि उन्हें ऊँचे दामों पर खाद खरीदना पड़ रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। उन्होंने उचित मूल्य पर सामग्री उपलब्ध कराने और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
Ghatsila News: डुमरिया। डुमरिया प्रखंड में किसानों को खाद,बीज एवं उर्वरकों की कालाबाजारी को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी के नाम प्रखंड कृषि पदाधिकारी को ज्ञापन क्षेत्र के किसानों ने सौंपा। सौंपे गये ज्ञापन में कहा गया है कि प्रखंड के किसानों को लगातार खाद,बीज एवं उर्वरकों का कालाबाजारी की घटना सुनने में मिल रही है। लैंपस में सरकार द्वारा खाद उपलब्ध नही कराया गया है। जिसका फायदा उठाकर बाजार के दुकानदार उंचे भाव में किसानों को युरिया एवं डीएपी दे रहे है। किसान का कहना था कि खेती का समय है,क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी के कारण 500 रूपये युरिया एवं डीएपी 2500 रूपये में दुकानों में बेचा रहा है।
जिससे सरकारी अनुदानित राशि से किसानों को वंचित रखा जा रहा हैं। इसे किसानों को अत्यधिक दर पर बाजार से खाद,बीज खरिदने को मजबूर होना पड़ रहा हैं। जिससे उनकी आर्थिक दोहन हो रही है। किसानों की मांग है जिला स्तरीय उच्च टीम गठित कर कालाबाजारी कर रहे दुकानदार व बिचौलिया को चिन्हित कर उनके उपर कानुनी कारवाई हो और उचित मुल्य पर किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराई जाय।
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