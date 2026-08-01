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Ghatsila News: सेवानिवृत्ति पर शिक्षक को दी गई विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: शिक्षक के सेवानिवृत होने पर दी गई समारोह पूर्वक विदाई 0 बच्चों ने प्रस्तुत किए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम गालूडीह। संवाददाता चुडिंदा मध्य विद्यालय

Ghatsila News: सेवानिवृत्ति पर शिक्षक को दी गई विदाई

Ghatsila News: गालूडीह। चुडिंदा मध्य विद्यालय में शनिवार को सेवानिवृत्त हुए शिक्षक खेला राम हांसदा के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय का माहौल भावुक हो गया। छात्रों और शिक्षकों ने नम आंखों से अपने प्रिय गुरु को विदाई दी। उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में सैकड़ों छात्रों को शिक्षा देकर जीवन की राह दिखाई। उन्होंने कहा कि शिक्षण के दौरान जिस विद्यालय से मैंने पढ़ाई की, उसी विद्यालय में 17 साल सेवा देने का मौका मिला। उसके बाद अन्य 3-4 विद्यालय में शिक्षक के रूप में रहा। प्रधानाध्यापक रंजीत कुमार घोष ने कहा कि ये सिर्फ एक शिक्षक की विदाई नहीं है, बल्कि विद्यालय के एक स्तंभ का जाना है।

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समारोह में छात्रों ने गुरु महिमा पर आधारित गीत, नृत्य और नाटक प्रस्तुत किए।

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