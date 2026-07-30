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Ghatsila News: वन विभाग कार्यालय के पास रात में सड़क पर दौड़ता रहा हाथी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: चाकुलिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में एक हाथी मंगलवार रात को सड़क पर आ गया। यह हाथी पास के गौशाला से बाहर आया और चावल के लिए ट्रकों की तलाश करने लगा। ग्रामीणों के शोर करने पर हाथी वापस गौशाला चला गया। अगले दिन, आठ हाथी मौरबेड़ा गांव में घुस आए, जिनसे ग्रामीणों को जंगल की ओर खदेड़ना पड़ा।

Ghatsila News: वन विभाग कार्यालय के पास रात में सड़क पर दौड़ता रहा हाथी

Ghatsila News: चाकुलिया। चाकुलिया नगर पंचायत वार्ड नंबर 11 स्थित वन विभाग कार्यालय के पास मंगलवार रात करीब 11 बजे एक हाथी चाकुलिया-माटिहाना सड़क पर आ पहुंचा।‌ यह हाथी पास स्थित कोलकाता पिंजरापोल सोसाइटी की गौशाला परिसर से निकलकर आया था। यह हाथी चावल खाने के लिए धर्म कांटा के पास खड़े चावल से लदे ट्रकों की तलाश करता रहा। हाथी ने चावल की बोरियों से लदे एक ट्रक पर बंधे तिरपाल को फाड़कर चावल खाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने शोर मचाया तो कुछ देर बाद यह हाथी गौशाला परिसर में घुस गया। इधर, हवाई पट्टी क्षेत्र से सटे बड़ामारा पंचायत के मौरबेड़ा गांव में भी बुधवार सुबह करीब छह बजे आठ हाथी घुस आए।

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हाथियों ने बांस के राइजोम को तोड़ना शुरू किया। ग्रामीणों ने हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा।

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