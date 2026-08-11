Ghatsila News: जाति सुचक गाली देने पर सुखेंदु विकास पानी के नाम थाना में मामला दर्ज
Ghatsila News: डुमरिया में बिजली विभाग के उप सब सेंटर के कर्मचारी कारान टुडु ने स्थानीय निवासी सुखेंदु विकास पानी के खिलाफ गाली गलौज और धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। सुखेंदु ने बिजली संयोजन और खम्भा गाड़ने के लिए दबाव डाला, जिसके बाद विवाद हुआ। कारान ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
Ghatsila News: डुमरिया। डुमरिया थाना में सोमवार को डुमरिया बिजली विभाग के उप सब सेंटर में कारान टुडु लाइन मेन ने डुमरिया निवासी सुखेंदु विकास पानी के विरुद्ध जाती सुचक गाली गलौज करने का मामला थाना में दर्ज कराया है। मिली जानकारी के अनुसार कारान टुडु ने बताया सुखेंदु विकास पानी एक नवनिर्मित आवास पर बिजली संयोजन एवं खम्भा गाड़ने को लेकर बाध्य कर रहे थे। जिस पर मैने असहमति जताई । जिसके बाद उन्होने आदिवासी समाज के नाम से जाति सुचक शब्द का प्रयोग किया। इतना ही नही उन्होने बिजली विभाग में कार्य से निकलवा देने व मार-पीट करने की धमकी भी दिया है।
इसलिए मैं थाना में लिखित शिकायत कर रहा हुं। गाली गलौज का मामला डुमरिया थाना में दर्ज होने के बाद कारान टुडू ने आरोपी पर शीघ्र कानुनी कारवाई करने की मांग किया है।
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