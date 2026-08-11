Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghatsila News: जाति सुचक गाली देने पर सुखेंदु विकास पानी के नाम थाना में मामला दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
Follow us on Google News
share

Ghatsila News: डुमरिया में बिजली विभाग के उप सब सेंटर के कर्मचारी कारान टुडु ने स्थानीय निवासी सुखेंदु विकास पानी के खिलाफ गाली गलौज और धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। सुखेंदु ने बिजली संयोजन और खम्भा गाड़ने के लिए दबाव डाला, जिसके बाद विवाद हुआ। कारान ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

Ghatsila News: जाति सुचक गाली देने पर सुखेंदु विकास पानी के नाम थाना में मामला दर्ज

Ghatsila News: डुमरिया। डुमरिया थाना में सोमवार को डुमरिया बिजली विभाग के उप सब सेंटर में कारान टुडु लाइन मेन ने डुमरिया निवासी सुखेंदु विकास पानी के विरुद्ध जाती सुचक गाली गलौज करने का मामला थाना में दर्ज कराया है। मिली जानकारी के अनुसार कारान टुडु ने बताया सुखेंदु विकास पानी एक नवनिर्मित आवास पर बिजली संयोजन एवं खम्भा गाड़ने को लेकर बाध्य कर रहे थे। जिस पर मैने असहमति जताई । जिसके बाद उन्होने आदिवासी समाज के नाम से जाति सुचक शब्द का प्रयोग किया। इतना ही नही उन्होने बिजली विभाग में कार्य से निकलवा देने व मार-पीट करने की धमकी भी दिया है।

ये भी पढ़ें:Mirzapur News: मजदूर के साथ मारपीट, पुलिस से कार्रवाई की मांग

इसलिए मैं थाना में लिखित शिकायत कर रहा हुं। गाली गलौज का मामला डुमरिया थाना में दर्ज होने के बाद कारान टुडू ने आरोपी पर शीघ्र कानुनी कारवाई करने की मांग किया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Complaint

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।