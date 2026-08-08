Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghatsila News: लावारिश हालत में पड़ी वृद्ध महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
Follow us on Google News
share

Ghatsila News: गालूडीह अंडरपास में कई दिनों से रह रही वृद्ध महिला कामिनी सिंह की शुक्रवार रात मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंची और परिवार को सूचित किया। महिला के दो बेटे हैं लेकिन वह अंडरपास में रहती थी। परिवार ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने का निर्णय लिया और अंतिम संस्कार कर दिया।

लावारिश हालत में पड़ी वृद्ध महिला की मौत
लावारिश हालत में पड़ी वृद्ध महिला की मौत

Ghatsila News: गालूडीह। गालूडीह थाना क्षेत्र के गालूडीह अंडरपास में विगत कई दिनों से रह रही है वृद्ध महिला की शुक्रवार की रात मौत हो गई।इधर पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची।मृतक वृद्ध की पहचान गालूडीह के कालीमाटी निवासी कामिनी सिंह के रूप में हुई। उसके दो पुत्र शिवचरण सिंह और रवि सिंह है फिर भी वृद्ध महिला अंडरपास में रहती थी।पुलिस ने परिवार के लोगों को सुचना दी। परिवार वालों ने पुलिस को पोस्टमार्टम नहीं करने की बात कही और मृतक वृद्ध महिला का शव को लेकर अंतिम संस्कार कर दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।