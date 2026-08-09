Ghatsila News: गालूडीह : लावारिश हालत में पड़ी वृद्ध महिला की मौत
Ghatsila News: गालूडीह अंडरपास में कई दिनों से रह रही वृद्ध महिला कामिनी सिंह की शुक्रवार रात मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और परिवार को सूचित किया। परिवार ने पोस्टमार्टम नहीं करवाने का निर्णय लिया और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए।
Ghatsila News: गालूडीह। गालूडीह थाना क्षेत्र के गालूडीह अंडरपास में विगत कई दिनों से रह रही वृद्ध महिला की शुक्रवार की रात मौत हो गई। इधर पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक वृद्ध की पहचान गालूडीह के कालीमाटी निवासी कामिनी सिंह के रूप में हुई। उसके दो पुत्र शिवचरण सिंह और रवि सिंह है फिर भी वृद्ध महिला अंडरपास में रहती थी। पुलिस ने परिवार के लोगों को सुचना दी। परिवार वालों ने पुलिस को पोस्टमार्टम नहीं करने की बात कही और मृतक वृद्ध महिला के शव को लेकर अंतिम संस्कार कर दिया।
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