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Ghatsila News: सेरालडीह से ओडिसा सीमाना तक जाने वाली सड़क का हाल बदहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: डुमरिया प्रखंडो में जर्जर सड़क का जाल बिछा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सड़को में एक प्रखंड के

Ghatsila News: सेरालडीह से ओडिसा सीमाना तक जाने वाली सड़क का हाल बदहाल

Ghatsila News: डुमरिया। डुमरिया प्रखंड में जर्जर सड़क का जाल बिछा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सड़को में एक प्रखंड के सेरालडीह से पुनासीबाद पड़सा,मोन्दा नरसिहबहाल होते हुए बारूनिया ओडिशा सिमाना तक जाने वाली 15 किलोमीटर सड़क की हाल बद से बदतर हो गयी है।

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सड़क का निर्माण

इस सड़क का निमार्ण वर्ष 2009-10 में पीएमजीएसवाई योजना के तहत लगभग 14 करोड़ की लागत से सड़क का निमार्ण किया गया था। लेकिन संवेदक की लापरवाही और गुणवत्ता में कमी के कारण यह सड़क 15 साल में ही जर्जर से जर्जर हो गयी। सड़क का हाल यह है कि खराब सड़क में गड्ढे ज्यादा सड़क कम दिखाई दे रहे है।

दुर्घटनाएँ और आंदोलन

जिसके कारण इस सड़क पर आये दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे है। इस के सड़क के निमार्ण को लेकर लगातार ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, राजनितिक दल के लोग सड़क की बदहाली को ले एक दुसरे पर आरोप भी लगा रहे है, लेकिन सड़क का निमार्ण अभी तक नही हो पाया है। जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस जर्जर सड़क से लगभग 12-13 गांवों के सैंकड़ो ग्रामीण स्कूल,कॉलेज,बाजार, तथा बीमारी में अस्पताल एवं अन्य जरूरी कार्य के लिए प्रतिदिन आना जाना करते hai, लेकिन फिर भी इस पर किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नही जा रहा है।

सरकारी कार्रवाई

ग्रामीणों के आंदोलन के बाद दो वर्षों पूर्व 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले झारखंड सरकार की कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत मिली तथा पिछले वर्ष 2025 संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया था। लेकिन किसी कारण वश संवेदक कार्य को बंद कर फरार हो गए,जिसके बाद अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने से क्षेत्र के कई गांवों के लोग इस जर्जर सड़क पर आवागमन करने को मजबूर है।

सामान्य प्रश्न

डुमरिया प्रखंड में सड़क की स्थिति क्या है?
डुमरिया प्रखंड में जर्जर सड़क का जाल बिछा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
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