Ghatsila News: धालभूमगढ़ हवाई पट्टी पर कचरे का अंबार, प्रदूषित हो रहा वातावरण

Ghatsila News: धालभूमगढ़ हवाई पट्टी की पहचान अब तक यहां की स्वच्छता रही है, लेकिन हाल में कूड़ा-कचरा फैलने से स्थिति खराब हो गई है। ग्रामीणों की चिंता, भविष्य में विमान सेवा शुरू होने की उम्मीद, और प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े किए गए हैं। मामला गंभीर बनता जा रहा है।

Ghatsila News: धालभूमगढ़। धालभूमगढ़ हवाई पट्टी की पहचान अब तक अंचल के साफ-सुथरे और खुले स्थान के रूप में रही है। यहां सुबह-शाम बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला-पुरुष रनवे पर टहलने और खुले वातावरण का आनंद लेने पहुंचते हैं। कई लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कारण नियमित रूप से यहां सैर करते हैं, जबकि कुछ चिकित्सकों की सलाह पर भी टहलने आते हैं। लेकिन वर्तमान में हवाई पट्टी पर जगह-जगह कूड़ा-कचरा फेंके जाने से इसकी स्थिति खराब होती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हवाई पट्टी धीरे-धीरे कचरा डंपिंग स्थल में तब्दील होती जा रही है। इसके बावजूद इस ओर न तो ग्रामीण गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं और न ही प्रशासन की ओर से प्रभावी कदम उठाया जा रहा है。

ग्रामीणों की चिंताएँ सुबह-शाम सैर करने वाले राजू पाल, सरोज कुमार, मीरा देवी, दिलीप दा समेत अन्य लोगों ने बताया कि पहले हवाई पट्टी पर शुद्ध हवा और स्वच्छ वातावरण मिलता था। अब यहां मरे हुए जीव-जंतुओं और बाजार से निकलने वाले कचरे की दुर्गंध आती है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी स्थिति किसी अन्य स्थान पर होती तो वे वहां सैर करने जाना बंद कर देते।

आगामी संभावनाएँ ग्रामीणों ने बताया कि भविष्य में धालभूमगढ़ हवाई पट्टी पर विमान सेवा शुरू होने की उम्मीद क्षेत्रवासियों को है। ऐसे में यदि इसी तरह हवाई पट्टी पर गंदगी फैलती रही तो बाहर से आने वाले लोगों के सामने क्षेत्र की छवि खराब होगी। रनवे पर जगह-जगह प्लास्टिक की बोतलें और टूटी हुई बोतलों के कांच के टुकड़े भी पड़े दिखाई देते हैं, जिससे सैर करने वालों के साथ दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सैर करने वाले लोगों ने प्रशासन से हवाई पट्टी की नियमित सफाई कराने और कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है।