Ghatsila News: चाकुलिया: तुलसीबनी शिवराम आश्रम के शिव रामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक
Ghatsila News: चाकुलिया प्रखंड के चालुनिया पंचायत में स्थित तुलसीबनी शिवराम आश्रम में श्रावण माह के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। महिलाएं समेत कई श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए शिव रामेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। आनंद ब्रह्मचारी ने पूजा कराई और प्रसाद का वितरण भी किया गया।
Ghatsila News: चाकुलिया: चाकुलिया प्रखंड के चालुनिया पंचायत अन्तर्गत जोड़ाम के पास स्थित तुलसीबनी शिवराम आश्रम में श्रावण माह के प्रथम सोमवार को शिव रामेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। काफी संख्या में महिलाएं पहुंचीं। सुबह से भी विभिन्न गांवों के श्रद्धालुओं का मंदिर आना शुरू हो गया था। आश्रम के आनंद ब्रह्मचारी ने श्रद्धालुओं से पूजा अर्चना कराई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया।
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