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Ghatsila News: चाकुलिया: नागानल मंदिर में पूजा अर्चना के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: चाकुलिया में सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने नागानल और चंडेश्वर शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक किया। सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। पूजा के लिए विभिन्न मंदिरों में भीड़ उमड़ी, जबकि गोटाशिला शिव मंदिर में भी जलाभिषेक की गई।

चाकुलिया: नागानल मंदिर में पूजा अर्चना के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
चाकुलिया: नागानल मंदिर में पूजा अर्चना के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Ghatsila News: चाकुलिया: सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर सोमवार को चाकुलिया नगर पंचायत के नागानल मंदिर और चंडेश्वर शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। पूजा के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था।‌नागानल मंदिर में पुजारी दिलिप पति, सुखदेव पति,अभिषेक पति, रोहित पति ने श्रद्धालुओं से पूजा-अर्चना कराई। नागा बाबा का दरबार फूलों से सजाया गया है। यहां के पुराना बाजार स्थित चंडेश्वर शिव मंदिर, प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित शिव मंदिर में भी पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाके के शिवालयों में भी पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई।

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इधर, माटियाबांधी पंचायत के गोटाशिला शिव मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर को जलाभिषेक किया।

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