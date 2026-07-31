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Ghatsila News: धालभूमगढ़ के 23 दावेदारों को वन पट्टा देने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: चाकुलिया के पूर्वी सिंहभूम माझी परगाना माहाल ने वन विभाग को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि 26 दावेदारों को 9 अगस्त से पहले वन पट्टा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन में 23 व्यक्तिगत दावों का त्वरित निष्पादन करने की अपیل की गई है।

Ghatsila News: धालभूमगढ़ के 23 दावेदारों को वन पट्टा देने की मांग

Ghatsila News: चाकुलिया। धालभूमगढ़ प्रखंड सह अंचल के 26 दावेदार को नौ अगस्त के पूर्व वन पट्टा देने की मांग को लेकर गुरुवार को चाकुलिया वन विभाग कार्यालय में पूर्वी सिंहभूम माझी परगाना माहाल ने वन क्षेत्र पदाधिकारी के नाम प्रधान लिपिक तापस राय को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गये ज्ञापन में अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर विश्व आदिवासी दिवस नौ अगस्त के पूर्व वन पट्टा नहीं दिया गया तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में कहा गया है कि रूआशोल सिलपहाड़ी से छह व्यक्तिगत और एक सामुदायिक दावा, बांगरकोला से 13 व्यक्तिगत दावा, हरिनदुकड़ी से तीन व्यक्तिगत दावा फाइल कुल 23 दावा फाइल एक वर्ष पहले समर्पित किया गया है।

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परंतु आज तक दावेदारों को वन पट्टा नहीं मिला है। अनुसूचित जन जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी समर्पित 23 दावा फाईलों का त्वरित निष्पादन कर वन पट्टा दिलाने की कार्रवाई की जाए। यह भी कहा गया है कि धालभूमगढ़ के ग्राम काड़ुआकाटा के गणेश मांडी, ग्राम पलासबनी की मालती मुर्मू, पानीजिया अनिल गोप घर बनाकर रह रहे हैं। इन्हें भी वन पट्टा नहीं मिला है। ज्ञापन में इन सभी दावेदारों को यथाशीघ्र वन पट्टा देने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के मौके पर माझी परगना माहाल के घाटशिला प्रखंड अध्यक्ष सह देश विचार सचिव बहादुर सोरेन, वन अधिकार समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार सोरेन, रामदास हांसदा, मालती मुर्मू, मुचीराम बास्के, श्यामपद सोरन, नरेंद्र नाथ हांसदा समेत अन्य उपस्थित थे।

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