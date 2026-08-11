Ghatsila News: सीआरपीएफ ने हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के तहत छात्र-छात्राओं को देश सेवा की दी शिक्षा
Ghatsila News: हर घर तिरंगा अभियान में सीआरपीएफ 193 बटालियन ने रैली निकाली। जवानों ने छात्रों को देश प्रेम की शिक्षा दी। प्राचार्य ने बच्चों को देश सेवा का महत्व बताया।
Ghatsila News: मुसाबनी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) 193 बटालियन ने सोमवार को हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया। इस अवसर पर सीआरपीएफ जवानों द्वारा हाथ में तिरंगा लेकर रैली निकाली गई, जिसने सभी को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। यह सभी जवान शिवलाल प्लस टू उच्च विद्यालय पहुंचे, जहां मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों एवं जवानों ने छात्र-छात्राओं के साथ हर घर तिरंगा अभियान में शिरकत किया।
देश प्रेम की शिक्षा
सीआरपीएफ जवानों ने इस मौके पर छात्र-छात्राओं को देश प्रेम की शिक्षा दी एवं कहा कि हम सबको अपने देश और इस तिरंगा के मान सम्मान के लिए हर हाल में उनकी सुरक्षा करना है, सभी छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर अपने परिवार के साथ ही देश की सेवा में भी अपना योगदान करें। मौके पर इनके द्वारा देश की सुरक्षा में सीआरपीएफ की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया।
विद्यालय का योगदान
इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य विकास कुमार शर्मा ने भी अपने संबोधन में बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया, कहा कि हम सब के लिए देश सेवा सर्वोपरि है, बेहतर शिक्षा ग्रहण कर आप सब देश की सेवा में अपना योगदान करें, और जो बच्चे सेना या अर्धसैनिक बलों में जाना चाहते हैं वह भी इसकी तैयारी करें। इस मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक भी उपस्थित थे।
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