Ghatsila News: जनसंवाद : ग्रामीणों ने गिनाईं बदहाल सड़क, पानी और आधार कार्ड की समस्याएं

Ghatsila News: जादूगोड़ा के टांगराइन पंचायत के सबर नगर टोला में महिला नेत्री दुखनी सोरेन और समाज सुधारक शंकर मुंडा ने जनसंवाद किया। ग्रामीणों ने खराब सड़क, दूषित जल, शिक्षा की कमी और सरकारी योजनाओं से वंचित रहने की समस्याएं साझा की। उन्होंने अधिकारियों से इन समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन मांगा।

Ghatsila News: जादूगोड़ा, संवाददाता। पोटका प्रखंड की टांगराइन पंचायत के सुदूरवर्ती सबर नगर टोला में महिला नेत्री सह समाजसेविका दुखनी सोरेन और समाज सुधारक शंकर मुंडा ने ग्रामीणों के साथ जनसंवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान पाया कि पहाड़ और जंगल के बीच बसे इस टोले में आदिम जनजाति सबर समाज के लोग आज भी कई मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन-यापन करने को मजबूर हैं।

ग्रामीणों की समस्याएं ग्रामीणों ने बताया कि टोला तक पहुंचने वाली सड़क की स्थिति बेहद खराब है। सड़क जर्जर होने के कारण एंबुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में किसी ग्रामीण के बीमार पड़ने पर मरीज को खटिया के सहारे मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने सड़क की तत्काल मरम्मत और स्थायी निर्माण की मांग की। पेयजल की समस्या भी टोला में गंभीर बनी हुई है।

जल समस्या ग्रामीणों के अनुसार, गांव में लगा जल मीनार लंबे समय से खराब है। इसके कारण लोगों को जंगल में बने गड्ढों का पानी छानकर पीना पड़ रहा है। दूषित पानी के इस्तेमाल से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी खतरा बना हुआ है।

शिक्षा की समुचित व्यवस्था ग्रामीणों ने शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं होने, आधार कार्ड नहीं बन पाने तथा सरकारी पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की समस्याएं भी रखीं। उनका कहना था कि सरकारी सुविधाओं तक पहुंच नहीं होने के कारण सबर समाज के कई परिवार आज भी विकास की मुख्यधारा से दूर हैं। दुखनी सोरेन और शंकर मुंडा ने सड़क, पेयजल, शिक्षा, आधार कार्ड और सरकारी योजनाओं से वंचित ग्रामीणों की समस्याओं को संबंधित विभाग और प्रशासन के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया। जनसंवाद में राजेश बास्के, सौरभ कुमार, रामो सबर, सुरू सबर, समरा सबर, राहुल सबर, गंगा सबर, पानो सबर, सोया सबर, दुसरू सबर, लखन सबर, निरंजन सबर, फांसी सबर, करन मुंडा और बिमल मुंडा समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।