Ghatsila News: सीपीआई ने आरंग गांव से शुरू किया व्यापक जनसंपर्क अभियान
Ghatsila News: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने बहरागोड़ा में आरंग गांव से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इसमें नुक्कड़ नाटक के जरिए ग्रामीणों को जागरूक किया गया और विभिन्न गांवों में पदयात्रा आयोजित की गई। पार्टी के नेताओं ने संगठन की मजबूती पर बल दिया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने भाग लिया।
Ghatsila News: बहरागोड़ा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) की बहरागोड़ा इकाई द्वारा सांड्रा पंचायत स्थित आरंग गांव से झंडोत्तोलन और शहीद वेदी पर माल्यार्पण कर शनिवार को विशाल जनसंपर्क अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद आयोजित पदयात्रा बारासती, दीगबर्दा, मालुआ, केंदुआ, महाकुड़िया, दरखुली और पाटपुर गांवों से गुजरी। जहां आयोजित जनसभाओं में पार्टी के जिला सचिव अंबुज ठाकुर, घनश्याम कुईला, भुवनेश्वर तिवारी, बहरागोड़ा लोकल कमेटी सचिव राम हरि बेरा, महेश बेसरा और गोवर्धन सिंह ने जनमुद्दों पर विचार रखते हुए संगठन की मजबूती पर बल दिया गया। इस यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही।
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