Ghatsila News: एक्सेल इंडिया कंपनी के ठेका श्रमिकों की मांगों पर बनी सहमति

Ghatsila News: जादूगोड़ा। ठेका श्रमिकों ने एक्सेल इंडिया कंपनी में मांगों को लेकर की गई हड़ताल स्थगित कर दी। डीएलसी कार्यालय में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी, जैसे कि ट्रेनी कर्मचारियों का स्थायी करना, महिला कर्मचारियों को विशेष छुट्टी और ओवरटाइम भुगतान। श्रमिकों ने समझौते का सकारात्मक असर होने की उम्मीद जताई।

Ghatsila News: जादूगोड़ा। जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के राखा स्थित एक्सेल इंडिया कंपनी में पीएफ, ईएल, रात्रि भत्ता, मेडिकल सुविधा, ओवरटाइम भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर पिछले दिनों ठेका श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल को डीएलसी के समक्ष वार्ता का आश्वासन मिलने के बाद स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद सभी कर्मचारी काम पर लौट गए। इसी क्रम में सोमवार को जमशेदपुर स्थित डीएलसी कार्यालय में श्रमिकों और प्रबंधन पक्ष के बीच बैठक आयोजित की गई।

बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु बैठक में बाघराय मार्डी, ग्राम प्रधान मनोरंजन महतो समेत कई ठेका श्रमिक उपस्थित रहे। बैठक में श्रमिकों की विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी। बैठक में तय किया गया कि वर्तमान में कंपनी में कार्यरत ट्रेनी कर्मचारियों का एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें स्थायी करने की प्रक्रिया नियामानुसार अपनाई जाएगी। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाने पर भी सहमति बनी।

महिला कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश सहमति के अनुसार महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह दो दिन विशेष अवकाश दिया जाएगा। वहीं कार्य के दौरान किसी कर्मचारी के साथ दुर्घटना होने पर कंपनी प्रबंधन द्वारा प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए फर्स्ट एड की व्यवस्था और संबंधित प्रमाणपत्र को अनिवार्य बताया गया है। बैठक में यह भी सहमति बनी कि कंपनी के अधीन कर्मचारियों से यदि ओवरटाइम कार्य कराया जाता है तो नियमानुसार ओवरटाइम का भुगतान किया जाएगा।

अन्य सहमतियाँ ट्रेनी कर्मचारियों से भी स्थायी कर्मचारियों की तरह कार्य लेने के संबंध में प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। सभी कर्मचारियों को 9 दिन राष्ट्रीय अवकाश तथा 15 दिन उपार्जित अवकाश (ईएल) दिए जाने की बात सहमति में शामिल की गई है। इसके अलावा सभी कर्मचारियों को पहचान पत्र उपलब्ध कराने की बात कही गई है। भविष्य में बिना पहचान पत्र किसी कर्मचारी को कारखाने में प्रवेश नहीं देने का निर्णय लिया गया।

श्रमिकों की सुरक्षा कंपनी में श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर सुरक्षा मानकों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने पर भी सहमति बनी। बैठक के बाद श्रमिकों ने उम्मीद जताई कि समझौते में शामिल बिंदुओं को कंपनी प्रबंधन द्वारा धरातल पर लागू किया जाएगा। श्रमिकों की मांगों पर बनी इस सहमति को हड़ताल के बाद एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अब कर्मचारियों की नजर इस बात पर रहेगी कि बैठक में तय किए गए प्रावधानों को कंपनी प्रबंधन किस तरह लागू करता है।