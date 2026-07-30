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Ghatsila News: ओडिशा को कैनाल से 70 क्यूमेक पानी, नदी किनारे के गांवों को किया अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: गालूडीह, संवाददाता। लगातार बारिश के कारण स्वर्णरेखा बराज का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बराज के पांच फाटक खोले गए हैं और प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों को अलर्ट किया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक और बारिश की संभावना जताई है।

Ghatsila News: ओडिशा को कैनाल से 70 क्यूमेक पानी, नदी किनारे के गांवों को किया अलर्ट

Ghatsila News: गालूडीह, संवाददाता। लगातार हो रही बारिश के कारण स्वर्णरेखा बराज का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मंगलवार रात बराज के पांच फाटक खोल दिए गए, जिससे नदी में प्रति सेकंड करीब 2 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं कैनाल के माध्यम से 70 क्यूमेक पानी ओडिशा की ओर भेजा जा रहा है। पानी छोड़े जाने की सूचना मिलते ही प्रशासन ने स्वर्णरेखा नदी किनारे बसे गांवों को अलर्ट कर दिया है। लोगों को नदी के किनारे नहीं जाने तथा मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर रखने की हिदायत दी गई है।

ये भी पढ़ें:लगातार बारिश से बढ़ा स्वर्णरेखा बराज का जलस्तर, 5 फाटक खोलकर 2 हजार क्यूमेक पानी छोड़ा

बारिश की स्थिति

पिछले 24 घंटे से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक और बारिश की संभावना जताई है। इसके कारण बराज में लगातार पानी की आवक बनी हुई है। बराज प्रबंधन की टीम 24 घंटे स्थिति पर नजर रखे हुए है और हर दो घंटे पर जलस्तर की समीक्षा की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य फाटक भी खोले जा सकते हैं।

पानी छोड़ने का निर्णय

जानकारी के अनुसार, पिछले एक सप्ताह से हो रही भारी बारिश के कारण क्षेत्र की नदियां और नाले उफान पर हैं। इससे पहले नदी में जलस्तर कम होने के कारण 2 जुलाई से बराज के सभी 18 फाटक बंद कर दिए गए थे, ताकि कैनाल के माध्यम से ओडिशा को पानी की आपूर्ति की जा सके। लेकिन लगातार बारिश से बराज में पानी बढ़ने पर प्रबंधन को मजबूरन फाटक खोलकर अतिरिक्त पानी नदी में छोड़ना पड़ा, ताकि जलस्तर सामान्य बना रहे।

स्थिति में सुधार

हालांकि बुधवार देर शाम अधिकारियों के निरीक्षण और दिनभर बारिश नहीं होने से बराज का जलस्तर सामान्य होने लगा। इसके बाद खुले पांच फाटकों में से दो फाटक बंद कर दिए गए। फिलहाल बराज के तीन फाटक खुले हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्वर्णरेखा बराज का जलस्तर क्यों बढ़ा है?
स्वर्णरेखा बराज का जलस्तर लगातार हो रही बारिश के कारण बढ़ा है।
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