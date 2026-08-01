Ghatsila News: जन समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों का धरना 11 को

Ghatsila News: मुसाबनी। नंबर तीन स्थित प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष संजय शाह की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के बैठक आयोजित हुई। बैठक में घाटशिला विधानसभा प्रभारी छोटेराय किस्कू एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राणा सिंह उपस्थित थे। बैठक में एसआईआर, संगठन की मजबूती एवं जन समस्याओं के साथ जोड़ने को लेकर विचार- विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया की 11 अगस्त को विभिन्न जन समस्याओं को लेकर प्रखंड कार्यालय में एक दिवसीय धरना देकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक में जिला कांग्रेस महासचिव लक्ष्मण चंद्र बाग, मंडल अध्यक्ष श्याम गोडसोरा, जादूगोड़ा मंडल अध्यक्ष सुभाष सिंह, कांग्रेस नेता गुलाम सरवर, सुबोध सिंह सरदार, मोहम्मद इब्राहिम, मोसेस डेनियल, मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद सनवर, मंगल सोरेन, राजेंद्र पासवान, वैद्यनाथ मिश्र, पातीनादान, अनिल गिरि आदि उपस्थित थे।