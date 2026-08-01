Ghatsila News: नॉन-डीएई विद्यार्थियों की कक्षाएं शुरू नहीं होने से अभिभावकों में चिंता, यूसील ने एक सप्ताह में समाधान का दिया भरोसा
Ghatsila News: जादूगोड़ा के परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय में गैर-डीएई छात्रों की कक्षाएं अभी तक शुरू नहीं हुई हैं, जिससे अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन से शीघ्र कक्षाएं शुरू करने और अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करने की मांग की है ताकि बच्चों का पाठ्यक्रम और परीक्षा की तैयारी प्रभावित न हो। डीएई द्वारा सूचना में देरी के कारण कक्षाएं विलंबित हुई हैं।
Ghatsila News: जादूगोड़ा। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय, जादूगोड़ा में नॉन-डीएई (गैर-डीएई) वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षाएं अब तक शुरू नहीं होने से अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि यूसील कर्मियों के बच्चों की नियमित पढ़ाई चल रही है, जबकि नॉन-डीएई विद्यार्थियों का नया शैक्षणिक सत्र शुरू नहीं हो सका है। इससे बच्चों का पाठ्यक्रम पीछे छूटने और परीक्षा की तैयारी प्रभावित होने की आशंका है।अभिभावकों ने कहा कि यदि कक्षाएं जल्द शुरू नहीं हुईं तो बच्चों पर कम समय में पूरा सिलेबस खत्म करने का अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, जिससे परीक्षा परिणाम भी प्रभावित हो सकता है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन से नियमित कक्षाएं शीघ्र शुरू करने और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कक्षाएं संचालित कर पढ़ाई की भरपाई करने की मांग की है।इस
संबंध में यूसील जादूगोड़ा के उप महाप्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी (डीएई) की ओर से अधिसूचना देर से जारी होने के कारण कक्षाएं शुरू होने में विलंब हुआ। उन्होंने आश्वस्त किया कि एक सप्ताह के भीतर सभी नॉन-डीएई विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी।
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