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Ghatsila News: आक्रोश : स्कूल के मुख्य द्वार से महज 100 मीटर की दूरी पर शराब दुकान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: जादूगोड़ा के हाथीबींधा पंचायत में राजकीय बुनियादी विद्यालय के पास शराब दुकान के चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। मुखिया व ग्रामीणों ने उपायुक्त से हस्ताक्षर करेंगे और शराब दुकान को अन्य जगह स्थानांतरित करने की मांग की है, क्योंकि यह स्कूल के शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ रहा है और छात्रों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है।

Ghatsila News: आक्रोश : स्कूल के मुख्य द्वार से महज 100 मीटर की दूरी पर शराब दुकान

Ghatsila News: जादूगोड़ा, संवाददाता। पोटका प्रखंड के जादूगोड़ा थाना अंतर्गत हाथीबींधा पंचायत के डोरकासाई गांव स्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय के मुख्य द्वार से महज करीब 100 मीटर की दूरी पर संचालित शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। इस संबंध में पंचायत के मुखिया कृष्ण मुंडा, विद्यालय प्रबंधन निशिकांत दास, ग्राम प्रधान व कई ग्रामीणों ने हस्ताक्षर के साथ उपायुक्त से मामले की जांच कर शराब दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय के आसपास शराब दुकान संचालित होने से शैक्षणिक माहौल प्रभावित हो रहा है। प्रतिदिन शराब खरीदने वालों का आना-जाना लगा रहता है।

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कई बार शराब की बोतलें विद्यालय परिसर एवं आसपास फेंक दी जाती हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा और विद्यालय की स्वच्छता को लेकर चिंता बनी हुई है। शिकायत में बताया गया है कि हाल ही में विद्यालय की एक छात्रा के पैर में शराब की टूटी हुई बोतल की कांच चुभ गई थी, जिसके बाद उसे चोट लगी। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब की बोतलों से निकलने वाले कांच के टुकड़े बच्चों के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं।

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