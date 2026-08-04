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Ghatsila News: सभी के प्रयास से शिक्षा से जुड़ सकेंगे गरीब परिवार के बच्चे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: पोटका के अजीत गोप के बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन पाने के कारण विद्यालय में नामांकन नहीं हो रहा था। मुखिया देवी कुमारी भूमिज और सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष गोस्वामी की मदद से बच्चों के आधार कार्ड की प्रक्रिया शुरू की गई है। पंचायत का प्रयास है कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे।

Ghatsila News: सभी के प्रयास से शिक्षा से जुड़ सकेंगे गरीब परिवार के बच्चे

Ghatsila News: पोटका, संवाददाता । पोटका प्रखंड के जुड़ी ग्राम निवासी गरीब मजदूर अजीत गोप के परिवार के प्रति मुखिया व सामाजिक कार्यकर्ता के संवेदनशील प्रयास से इस परिवार के बच्चे शिक्षा से जुड़ सकेंगे। अजीत गोप के बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनने के कारण इनका विद्यालय में नामांकन नहीं हो पा रहा था तथा परिवार कई सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित था। इस मामले को संज्ञान में लेकर मुखिया व भाजपा नेत्री देवी कुमारी भूमिज व सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष गोस्वामी के द्वारा शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से बच्चों के आधार कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया शुरू कराई गई है।

विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से वार्ता भी किया तथा परिवार को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल की गई। भाजपा नेत्री देवी कुमारी भूमिज ने कहा कि क्षेत्र का कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे, इसके लिए पंचायत लगातार प्रयासरत है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष गोस्वामी और शिक्षा विभागीय प्रतिनिधि बबलू महती ने आश्वस्त किया कि परिवार की सभी लंबित समस्याओं का समाधान कराने के लिए आगे भी हर संभव सहयोग किया जाएगा।

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