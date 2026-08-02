Ghatsila News: चाकुलिया नपं के दिघी में झाड़ियों से घिरा है वार्ड विकास केंद्र
Ghatsila News: चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 में लगभग 22 लाख की लागत से बने सामुदायिक हॉल की स्थिति चिंताजनक है। दीघी गांव में यह भवन झाड़ियों से ढक गया है और रखरखाव के अभाव में धीरे-धीरे बर्बाद हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि भवन का ताला कभी नहीं खुला और इसके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।
Ghatsila News: चाकुलिया: चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 में दीघी गांव के पास लगभग 22 लाख की लागत से निर्मित सामुदायिक हॉल सह वार्ड विकास केंद्र झाड़ियों से घिरा है। रख रखाव के अभाव में यह भवन बर्बाद हो रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक निर्माण होने के बाद से वार्ड विकास केंद्र का ताला कभी खुला ही नहीं। नगर पंचायत में नई सरकार के गठन होने और दिघी गांव की सोमवारी सोरेन के अध्यक्ष बनने के बाद भी वार्ड विकास केंद्र चालू नहीं हुआ है। भवन झाड़ियों से घिर गया है। दरवाजे और खिड़कियां बर्बाद हो रहे हैं। इस आलीशान भवन की देखरेख करने वाला कोई नहीं है।
दीघी के पास वीराने में निर्मित वार्ड विकास केंद्र भवन का उपयोग नहीं हो रहा है।इस भवन में कभी भी कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होता है। ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण के बाद से आज तक भवन का ताला नहीं खुला है और अब यह भवन धीरे-धीरे बर्बाद होने के कगार पर है। ग्रामीण इस भवन के निर्माण पर सवाल खड़ा कर रहे हैं।
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