Ghatsila News: चाकुलिया: फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने दिवंगत डीलर की पत्नी को आर्थिक सहयोग दिया
Ghatsila News: चाकुलिया प्रखंड के फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने दिवंगत राशन डीलर चंद्र मोहन मांडी की पत्नी सरला मंडी को 11,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी। एसोसिएशन के सदस्यों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और सहयोग का भरोसा दिया।
Ghatsila News: चाकुलिया: चाकुलिया प्रखंड के फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने चालुनिया पंचायत के सालगड़िया निवासी दिवंगत राशन डीलर चंद्र मोहन मांडी की पत्नी सरला मंडी को मंगलवार को 11 हजार रूपये की आर्थिक सहायता की। एसोसिएशन के दिलीप राणा, दिलीप महतो, सुलोचना महतो, अब्दुल रसीद खान, पप्पू पाल, दशरथ हांसदा, कमल महतो, सुरेश सोरेन, सलाहकार मलय मोहंती, हरिशंकर महतो, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बिनोद कुमार तुबिद की उपस्थिति कोषाध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने सरला हांसदा को 11,000 रूपये की सहयोग राशि प्रदान की और हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चंद्र मोहन मांडी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की।
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