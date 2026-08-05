Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghatsila News: चाकुलिया नपं में डेंगू के लार्वा की जांच के लिए टीम गठित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
Follow us on Google News
share

Ghatsila News: चाकुलिया नगर पंचायत में बरसात के मौसम में डेंगू जैसी गंभीर बिमारी को रोकने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी मोटाय बानरा ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है जो डेंगू के लार्वा की जांच करेगी। घरों के आस-पास स्वच्छ जल का जमाव न होने को सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को सलाह दी गई है।

Ghatsila News: चाकुलिया नपं में डेंगू के लार्वा की जांच के लिए टीम गठित

Ghatsila News: चाकुलिया। बरसात के मौसम में चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र में डेंगू जैसी गंभीर बिमारी के रोकथाम के लिए नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी मोटाय बानरा ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू के लार्वा की जांच के लिए नगर पंचायत एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की संयुक्त टीम का गठन किया गया है। इस टीम द्वारा डेंगू लार्वा की जांच की जाएगी। डेंगू के लार्वा पाए जाने पर जांच दल द्वारा दंडात्मक शुल्क भी वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि डेंगू का लार्वा स्वच्छ जल में पनपता है। इसलिए अपने घरों के आस-पास स्वच्छ जल का जमाव होने ना दें।

घर के आंगन अथवा छत पर यदि टूटा-फूटा हुआ गमला, डब्बा, पुराना टायर इत्यादि पड़े हों तो उसे तत्‌काल हटा लें। कूलर का पानी निरंतर बदलते रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dengue Chakulia Monsoon

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।