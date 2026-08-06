Ghatsila News: चाकुलिया : राशन कार्ड के पांच अपात्र लाभुकों से रिकवरी की कार्रवाई शुरू
Ghatsila News: चाकुलिया प्रखंड में अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने पांच लाभुकों को नोटिस जारी किया है। ये लोग वर्षों से गरीबों का अनाज गटक रहे थे। इनसे कुल 1,24,730 रुपये की रिकवरी की जाएगी, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
Ghatsila News: चाकुलिया, संवाददाता। चाकुलिया प्रखंड में राशन कार्ड के अपात्र लाभुकों का नाम काटने और लिए गये अनाज की राशि रिकवरी करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने माटियाबांधी पंचायत के पाथराघाटी के राशन डीलर प्रफुल्ल कुमार महतो की राशन दुकान से संबद्ध पांच अपात्र लाभुकों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इन लाभुकों द्वारा लिए गए अनाज की राशि भी रिकवरी की जाएगी। आपूर्ति विभाग की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। क्योंकि प्रखंड क्षेत्र में और खास कर चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र में ऐसे अनेक अमीर अपात्र लाभुक हैं, जो वर्षों से गरीबों का अनाज गटक रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक, माटियाबांधी पंचायत में पाथराघाटी के जन वितरण दुकानदार प्रफुल्ल कुमार महतो अनुज्ञप्ति संख्या 32-91 की दुकान से संबद्ध पांच अपात्र लाभुक दुखीराम हेंब्रम(कार्ड संख्या 202002449480), अहिंद्रो नाथ महतो(202002449550), लखन मुर्मू(202002450031), रॉबिन मुर्मू(202007404795) और प्रभास महतो(202800570645) को जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विनोद कुमार तुबिद ने बताया कि दुखीराम हेंबम, अहिंद्र नाथ महतो और लखन मुर्मू से 24,196 रुपये प्रति लाभुक, प्रभाष महतो से 9836 और रॉबिन मुर्मू से 10819 रुपए की राशि रिकवरी की आएगी।
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