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Ghatsila News: चाकुलिया: कालियाम चौक के पास सड़क पर कीचड़ से परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: चाकुलिया के कालियाम पंचायत में बारिश के कारण सड़क पर कीचड़ और पानी जमा हो गया है, जिससे राहगीरों और बाइक सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क फिसलने से छोटी-मोटी दुर्घटनाएँ भी हो रही हैं। स्थानीय लोग इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं।

चाकुलिया: कालियाम चौक के पास सड़क पर कीचड़ से परेशानी
चाकुलिया: कालियाम चौक के पास सड़क पर कीचड़ से परेशानी

Ghatsila News: चाकुलिया: चाकुलिया प्रखंड अंतर्गत कालियाम पंचायत के कालियाम चौक के पास बरसात में सड़क पर कीचड़ फैलने से राहगीरों की परेशानियां बढ़ गयी हैं। सड़क पर बरसात के पानी का भी जमाव हो गया है।‌ इसके कारण राहगीरों और बाइक सवारों का सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है। सड़क पर फिसलन के कारण छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो रही हैं। चौक के पास के दुकानदारों को भी परेशानी हो रही है। ‌ क्योंकि दुकानों के सामने ही सड़क पर कीचड़ और जल का जमाव है। ‌ स्थानीय लोग इससे परेशान हैं और इसे दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं।

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