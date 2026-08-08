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Ghatsila News: चाकुलिया नपं: डेंगू के लार्वा की जांच की गयी, एक से जुर्माना वसूला गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: चाकुलिया: चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र में कार्यपालक पदाधिकारी मोटाय बानरा के निर्देश पर नगर पंचायत और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की संयुक्त टीम द्वार

चाकुलिया नपं: डेंगू के लार्वा की जांच की गयी, एक से जुर्माना वसूला गया
चाकुलिया नपं: डेंगू के लार्वा की जांच की गयी, एक से जुर्माना वसूला गया

Ghatsila News: चाकुलिया: चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र में कार्यपालक पदाधिकारी मोटाय बानरा के निर्देश पर नगर पंचायत और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की संयुक्त टीम द्वारा शनिवार को तीसरे दिन भी डेंगू लार्वा की जांच की गई। वार्ड संख्या पांच, छह और सात में गौड़पाडा, सरदार पाड़ा में टीम द्वारा डोर टू डोर डेंगू लार्वा जांच की गयी। जांच के क्रम में कई जगहों पर में डेंगू लार्वा पाये गये। टीम ने चेतावनी के साथ लार्वा को नष्ट कर एंटी लार्वा कैमिकल का छिड़काव किया गया। भारी मात्रा में लार्वा पाए जाने पर शंकर सरदार से 100 रुपए का दंडात्मक शुल्क लिया गया। इस अभियान में कनीय अभियंता हरिमोहन पनिका, राजस्व निरीक्षक वीरेंद्र उरांव, सफाई सुपरवाइजर असीम नाथ, कंप्यूटर ऑपरेटर असित कुमार ज्योति, एमपीडब्ल्यू, तोरीत महतो, अरुण कुमार मंडल शामिल थे।

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