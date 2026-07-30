Ghatsila News: चाकुलिया: अनुमंडल पदाधिकारी ने किया राशन दुकान का निरीक्षण
Ghatsila News: घाटशिला के अनुमंडल पदाधिकारी अमिताभ भगत ने चाकुलिया प्रखंड के कुचियाशोली पंचायत का दौरा किया। उन्होंने विकास योजनाओं और जन वितरण की दुकानों का निरीक्षण किया। उपभोक्ताओं के साथ बातचीत की और संतोषजनक जवाब मिलने पर निर्देश दिए। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी और आपूर्ति पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
Ghatsila News: चाकुलिया: घाटशिला के अनुमंडल पदाधिकारी अमिताभ भगत ने गुरुवार को चाकुलिया प्रखंड के कुचियाशोली पंचायत का दौरा कर विकास योजनाओं और जन वितरण की दुकान का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने बालीबांध में मारांग बुरू महिला मंडल की जन वितरण दुकान का निरीक्षण किया। स्टॉक की जांच की। कई उपभोक्ताओं से पूछताछ की। उपभोक्ताओं ने संतोषजनक जवाब दिया। उन्होंने पंचायत क्षेत्र में बागवानी समेत अन्य कई योजनाओं की जांच की। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी आरती मुंडा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विनोद कुमार तुबिद उपस्थित रहे।
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