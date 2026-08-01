Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghatsila News: मानुषमुड़िया में बड़मा जन्मोत्सव पर मातृ सम्मेलन आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
Follow us on Google News
share

Ghatsila News: बहरागोड़ा प्रखंड के ठाकुर अनुकुलचंद्र जी के आश्रम में बड़मा के जन्मोत्सव पर मातृ सम्मेलन का आयोजन हुआ। विधायक समीर महंती ने पूजा-अर्चना की और मातृशक्ति का सम्मान भारतीय संस्कृति की पहचान बताया। उन्होंने समाज में प्रेम, सेवा और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की बात की।

Ghatsila News: मानुषमुड़िया में बड़मा जन्मोत्सव पर मातृ सम्मेलन आयोजित

Ghatsila News: बहरागोड़ा। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के मानुषमुड़िया स्थित ठाकुर अनुकुलचंद्र जी के आश्रम में शुक्रवार को बड़मा के पावन जन्मोत्सव के अवसर पर मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर में अतिथि के तौर पर विधायक समीर महंती शामिल हुए। उन्होंने पूजा-अर्चना कर आध्यात्मिक वातावरण का लाभ उठाया तथा समाज में प्रेम, सेवा, संस्कार और सद्भाव के संदेश को आत्मसात किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। ऐसे आध्यात्मिक एवं सामाजिक आयोजन समाज में मानवता, आपसी भाईचारा और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। सभी श्रद्धालुओं एवं क्षेत्रवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: हर्षोल्लास के साथ मनाया गया श्री श्री बड़मां का 133 वां जन्मोत्सव

मौके पर मुखिया राम मुर्मू,पूर्व जिला परिषद अर्जुन पूर्ति,बिसु ओझा,तारक घटवारी आदि उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:Adityapur News: ठाकुर अनुकूल चंद्र सत्संग मंदिर में मना बड़ मां जन्मोत्सव
ये भी पढ़ें:Araria News: आदर्श समाज के निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।