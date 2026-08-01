Ghatsila News: मानुषमुड़िया में बड़मा जन्मोत्सव पर मातृ सम्मेलन आयोजित
Ghatsila News: बहरागोड़ा प्रखंड के ठाकुर अनुकुलचंद्र जी के आश्रम में बड़मा के जन्मोत्सव पर मातृ सम्मेलन का आयोजन हुआ। विधायक समीर महंती ने पूजा-अर्चना की और मातृशक्ति का सम्मान भारतीय संस्कृति की पहचान बताया। उन्होंने समाज में प्रेम, सेवा और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की बात की।
Ghatsila News: बहरागोड़ा। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के मानुषमुड़िया स्थित ठाकुर अनुकुलचंद्र जी के आश्रम में शुक्रवार को बड़मा के पावन जन्मोत्सव के अवसर पर मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर में अतिथि के तौर पर विधायक समीर महंती शामिल हुए। उन्होंने पूजा-अर्चना कर आध्यात्मिक वातावरण का लाभ उठाया तथा समाज में प्रेम, सेवा, संस्कार और सद्भाव के संदेश को आत्मसात किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। ऐसे आध्यात्मिक एवं सामाजिक आयोजन समाज में मानवता, आपसी भाईचारा और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। सभी श्रद्धालुओं एवं क्षेत्रवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई।
मौके पर मुखिया राम मुर्मू,पूर्व जिला परिषद अर्जुन पूर्ति,बिसु ओझा,तारक घटवारी आदि उपस्थित थे।
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