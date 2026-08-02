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Ghatsila News: बुरुडीह डैम में नौका परिचालन का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: घाटशिला के बुरुडीह डैम में शनिवार को मछली पालन के उद्देश्य से नौका परिचालन का शुभारंभ किया गया। यह स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। पिछले तीन वर्षों से सरकारी नौका परिवहन बंद था, अब स्थानीय समिति द्वारा नावों के संचालन की व्यवस्था की गई है।

Ghatsila News: बुरुडीह डैम में नौका परिचालन का शुभारंभ

Ghatsila News: घाटशिला। मनोरम तथा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर प्रख्यात पर्यटक स्थल बुरुडीह डैम में शनिवार से नौका परिचालन का शुभारंभ माझी परगना महाल के देश परगना सम्मानीय बैजू मुर्मू ने किया। शनिवार को सरकार द्वारा पंजीकृत मुराहीर नाव यातायात सावलंबी सहकारी समिति लि. कालचिती के द्वारा मुराहीर जलाशय में नाव यातायात के लिए पर्यटक को मनोरंजन के उद्देश्य से तथा आसपास ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के रोजगार को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जानकारी के अनुसार, बुरुडीह डैम में सरकारी स्तर पर नौका का परिचालन पिछले तीन वर्षों से बंद है। इसका मुख्य कारण है कि सरकारी सभी नाव पिछले तीन वर्षों से खराब होकर घाटशिला अनुमंडल कार्यालय में पड़ा है।

यही वजह है कि प्रशासन द्वारा नौका परिचालन को ले निलामी नहीं कराया जा रहा है। दूसरी ओर नौका परिचालन समिति अपनी ओर से नाव की व्यवस्था कर डैम में नौका परिचालन करवा रही है।इस मौके पर बुरूडीह गांव के ग्राम प्रधान श्याम मुर्मू, नन्द हांसदा, टिकरी गांव के ग्राम प्रधान सह समिति के अध्यक्ष, परान हेंब्रम, ग्राम प्रधान हीरागंज, जेंगजोड़ा के ग्राम प्रधान भादो मुर्मू, वैद्यनाथ मुर्मू, मुखिया कालचिती पंचायत, पूर्व शिक्षिका समाज सेवी पानमोनी सिंह, समिति के सचिव जेठू बसके, कोषाध्यक्ष नरेन नायक, मोहिनीकांत नायक उपस्थित थे।

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