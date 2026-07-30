Ghatsila News: मऊभंडार टाउनशिप में पानी, बिजली और सड़क की समस्या दूर करें
Ghatsila News: भाजपा घाटशिला मंडल ने मऊभंडार टाउनशिप की मौलिक समस्याओं के समाधान के लिए एचसीएल-आईसीसी के कार्यपालक निदेशक को मांग पत्र सौंपा। टाउनशिप में पेयजल, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सुधारने की माँग की गई। भाजपा ने पिछले वर्षों में इन सुविधाओं की बिगड़ती स्थिति का आरोप लगाया।
Ghatsila News: घाटशिला, संवाददाता। मऊभंडार टाउनशिप की मूलभूत समस्याओं के समाधान और नागरिक सुविधाओं में सुधार की मांग को लेकर भाजपा घाटशिला मंडल ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)-इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स (आईसीसी), मऊभंडार के कार्यपालक निदेशक सह यूनिट हेड को मांग पत्र सौंपा। भाजपा ने टाउनशिप में पेयजल, बिजली, सड़क, नाली, स्वास्थ्य एवं पार्कों की बदहाल स्थिति को लेकर कंपनी प्रबंधन से तत्काल पहल करने की मांग की। भाजपा घाटशिला मंडल ने कहा कि मऊभंडार टाउनशिप एचसीएल-आईसीसी की पहचान रही है। यहां कंपनी के कर्मचारियों के साथ उनके परिवार व बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक रहते हैं। मंडल ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों से टाउनशिप की आधारभूत सुविधाओं एवं रख-रखाव की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।
मांगपत्र में टाउनशिप की साफ-सफाई, मरम्मत एवं रख-रखाव को प्राथमिकता देने, नियमित एवं बाधारहित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा जलाशयों, पानी की टंकियों और फ्लैटों की ओवरहेड टंकियों की सफाई कराने की मांग की गई।इसके साथ क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को बदलने और दूषित पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने की भी मांग उठाई गई। मौके पर पूर्व प्रत्याशी भाजपा बाबूलाल सोरेन, भाजपा घाटशिला मंडल अध्यक्ष विजय पांडेय, मंडल मंत्री, राहुल पांडेय, सुमित सिंह, जतिन पात्रा एवं विजय साव, बृजेश सिंह कादर खान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।
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