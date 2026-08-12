Ghatsila News: जेपीएससी और जेएसएससाी अभ्यर्थियों पर राज्य सरकार के द्वारा पुलिस बल प्रयोग के विरोध में घाटशिला अनुमंडल में दिखा बंद का

Ghatsila News: झारखंड बंद का घाटशिला अनुमंडल में व्यापक असर रहा। लंबी दूरी की गाड़ियां नहीं चली, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुकानों को बंद कराया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धालभूमगढ़ में बंद असफल रहा, जबकि जादूगोड़ा में जबरदस्त समर्थन मिला।

Ghatsila News: घाटशिला। हिटी जेपीएससी और जेएसएससाी अभ्यर्थियों पर राज्य सरकार के द्वारा पुलिस बल प्रयोग के विरोध में भारतीय जनता पार्टी, झारखंड प्रदेश के आह्वान पर मंगलवार को एक दिवसीय झारखंड बंद का घाटशिला अनुमंडल में व्यापक असर देखने को मिला। इस दौरान लंबी दुरी की एक भी वाहन नही चली। लंबी दुरी की वाहन नही चलने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बंद समर्थक पुरे क्षेत्र में बाईक जुलूस निकालकर स्कूल , कॉलेज , पेट्रोल पंप, मॉल, वाहन बंद कराते दिखे। चाकुलिया को छोड़कर हर प्रखंड में बंद के दौरान बाजार की सारी दुकान बंद रही, जिसके कारण आम यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, वही स्कूल के बच्चे भी परेशान दिखे।

बीजेपी कार्यकर्ताओं की सक्रियता बंद का असर घाटशिला में भी देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी जिला पूर्वी सिंहभूम के जिलाध्यक्ष सत्या तिवारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने घाटशिला बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कर दुकानदारों और व्यवसायियों से अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर बंद को सफल बनाने में सहयोग की अपील की। इस दौरान कई दुकानों को बंद कराया गया। बंद के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजार के विभिन्न हिस्सों में घूमकर व्यापारियों से संवाद किया और जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों की मांगों के समर्थन में एकजुटता प्रदर्शित करने का आग्रह किया। इस अवसर पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष लखन मार्डी, पूर्व प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन, वरिष्ठ नेता शिवरतन अग्रवाल, जिला महामंत्री हेमंत नारायण देव, जिला उपाध्यक्ष राहुल पांडे, जिला मंत्री कृष्णा शर्मा, गीता मुर्मू, मंडल अध्यक्ष विजय पांडे, सत्यनारायण पुष्टि, सुबोध सिंह, बृजेश सिंह, दीपक दंडपात, मंटू सिंह, सुभाष बनर्जी, विवेक महापात्र, सुमित सिंह राजपूत, सुरेंद्रनाथ, जगन्नाथ कालिंदी, दिनेश वाल्मीकि, सरोज दत्त, पिंटू गुप्ता, नीतिश सिंह, राहुल नाथ, देवांशु उपाध्याय, शिवा, रवीना वाल्मीकि, दुलाल, सस्ती गोराई समेत काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे。

पूर्व भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के नेतृत्व में भाजपाइयों ने गालूडीह में निकाला जुलूस, दुकानें कराईं बंद

झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को पूर्व भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के नेतृत्व में गालूडीह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जुलूस निकालकर बाजार की दुकानें बंद कराई गईं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। सुबह 10 बजे भाजपा कार्यकर्ता गालूडीह सुभाष चौक पर इकट्ठा हुए। वहां से पूर्व प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। हाथों में भाजपा का झंडा लेकर कार्यकर्ता हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं चलेगा, युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मुख्य बाजार, इंजीनियर मार्केट और बस स्टैंड होते हुए गुजरे। जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से दुकान बंद करने की अपील की। कई दुकानें स्वेच्छा से बंद कर दी। जुलूस को देखते हुए बाजार में पुलिस बल तैनात किया गया था।

धालभूमगढ़ का अनुभव धालभूमगढ़ :-भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत मंगलवार का झारखंड बंद धालभूमगढ़ में असफल रहा। धालभूमगढ़ के सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल, दुकान ,मिले एवं कल कारखानों सहित किसी भी कार्यालय पर इसका असर देखने को नहीं मिला। इस दौरान कार्यकर्ताओ द्वारा दुकान बंद करवाने का प्रयास भी नहीं किया और नहीं लोगों को बंदी की जानकारी दी। दुकानदार दैनिक की भांति अपनी दुकान खोलकर बैठ गए । दोपहर में प्रखंड अध्यक्ष काकुली सिंह कुछ समर्थक के साथ दुकानदारों से बंदी का पालन करने का आग्रह करते हुए देखी गई । दुकानदारों ने उनके आग्रह को माना और अपनी दुकान बंद कर दी । दुकानदारों ने कहा -यदि हमें बंदी की जानकारी होती या कोई आकर सुबह भी कहता तो हम स्वेक्षा से अपनी दुकान बंद कर देते । प्रखंड अध्यक्ष काकुली सिंह के साथ संजय साहू, मनोज बिश्नोई आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

जादूगोड़ा में समर्थन जादूगोड़ा में झारखंड बंद को मिला जोरदार समर्थन, छात्र-युवाओं के हक में सड़क पर उतरी भाजपाजेपीएससी- जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत झारखंड बंद का मंगलवार को जादूगोड़ा क्षेत्र में व्यापक असर देखने को मिला। बंद को सफल बनाने के लिए भाजपा जादूगोड़ा मंडल अध्यक्ष तनुश्री नंदा त्रिपाठी के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने जादूगोड़ा मोड़, बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कर दुकानदारों से अपनी-अपनी दुकानें बंद रखकर बंद को सफल बनाने की अपील की। क्षेत्र के दुकानदारों एवं स्थानीय लोगों ने भी बंद को अपना समर्थन दिया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने छात्र-युवाओं के अधिकार, रोजगार और परीक्षा में पारदर्शिता के समर्थन में आवाज बुलंद की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्र लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और आंदोलनरत अभ्यर्थियों पर पुलिसिया बल प्रयोग लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध है। भाजपा ने जेपीएससी एवं जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं एवं पेपर लीक के आरोपों पर राज्य सरकार से गंभीरता से कार्रवाई करने, निष्पक्ष जांच कराने एवं दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बंद के दौरान जिला उपाध्यक्ष रोहित सिंह परमार, वरिष्ठ नेता मनोज प्रताप सिंह, अशोक विश्वकर्मा, संदीप कुमार, गौतम झा, रोहित अग्रवाल, रीना महाली, नीतू सिंह एवं किरण देवी सहित भाजपा के पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे जादूगोड़ा क्षेत्र में शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से बंद को सफल बनाने के लिए दुकानदारों एवं क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील की। क्षेत्रवासियों एवं दुकानदारों द्वारा मिले समर्थन के लिए भाजपा जादूगोड़ा मंडल ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा के झारखंड बंद का रहा व्यापक असर बाजार, यात्री परिवहन पूरी तरह रहे बंद

पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के विधानसभा घेराव कार्यक्रम में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किए जाने के विरोध में प्रदेश भाजपा द्वारा देर रात घोषित झारखंड बंद का प्रखंड में व्यापक असर देखने को मिलाम बंद को लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष सत्या तिवारी सुबह बाजार क्षेत्र में खुद निकले और लोगों से एवं दुकानदारों से इस आंदोलन में सहयोग करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का आग्रह किया। इस अवसर पर मुसाबनी बाजार की लगभग सभी दुकानें बंद रही। सड़के सूनी रही, मुसाबनी अंतरराज्यीय बस स्टैंड से चलने वाली सभी लंबी दूरी की बसें एवं छोटे यात्री वाहन पूरी तरह बंद हो गए। जिसके कारण अचानक बुलाए गए इस बंद की जानकारी नहीं होने से कई यात्री परेशान दिखे। वही देर से घोषणा होने के कारण सभी स्कूल कॉलेज नियमित रूप से खुल गए थे, परंतु बैंड की घोषणा की सूचना मिलते ही शहर के कई स्कूल कॉलेज स्वतः बंद कर दिए गए। वहीं प्रखंड कार्यालय में बंद का कोई असर देखा नहीं गया। क्षेत्र के सभी बैंक खुले रहे, शांति व्यवस्था को लेकर थाना प्रभारी अनुज कुमार सिंह क्षेत्र में खुद घूमते नजर आए, यह बंद शांतिपूर्ण रहा। शाम होते होते सभी दुकानें खुल गई।