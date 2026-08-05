Ghatsila News: चाकुलिया : 30 फीट की ऊंचाई से गिरता घाघ झरना का दूधिया पानी कर रहा आकर्षित

Ghatsila News: चाकुलिया प्रखंड के माटियाबांधी पंचायत में स्थित घाघ झरना बारिश के मौसम में आकर्षण का केंद्र है। 30 फीट ऊंचाई से गिरते दूधिया पानी से पर्यटक आकर्षित होते हैं। गोटाशिला धार्मिक स्थल के विकास से झरना की पहचान बढ़ेगी। स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि झरना के विकास से क्षेत्र का विकास और रोजगार बढ़ेगा।

Ghatsila News: चाकुलिया, संवाददाता। चाकुलिया प्रखंड की माटियाबांधी पंचायत में पहाड़ और साल जंगलों से घिरे घाघरा गांव के पास स्थित घाघ झरना बारिश के मौसम में आकर्षण का केंद्र बना है। यह झरना प्रकृति का अनुपम उपहार है। इन दिनों लगभग 30 फीट की ऊंचाई से कल-कल की आवाज करता गिरता घाघ झरना का दूधिया पानी हर किसी को आकर्षित कर रहा है। खूबसूरत और हसीन वादियों के बीच स्थित इस झरना की अनुपम छटा पर्यटकों के लिए खास है। झरना का लुफ्त उठाने हर साल पर्यटक आते हैं। पर्यटकों का आना शुरू भी हो गया है। ‌अगर पर्यटन स्थल के रूप में इसका विकास हो तो पश्चिम बंगाल सीमा से सटे इस इलाके की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है।

जानकारी जानकारी हो कि तीन राज्यों के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र पहाड़ और घने जंगलों से घिरा प्रमुख धार्मिक स्थल गोटाशिला पहाड़ के सौंदर्यीकरण का कार्य वन विभाग के तहत करोड़ों की लागत से हो रहा है। इस धार्मिक स्थल का सौंदर्यीकरण हो जाने से घाघ झरना का महत्व और भी बढ़ जाएगा। क्योंकि इस धार्मिक स्थल से घाघ झरना की दूरी लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर है।

पर्यटन स्थल के रूप में विकास की मांग गोटाशिला आने वाले पर्यटक आसानी से घाघ झरना पहुंच सकते हैं। धालभूमगढ़ से गोटाशिला मंदिर और घाघरा होते हुए सड़क पश्चिम बंगाल तक जाती है। चाकुलिया से यहां आने के लिए पक्की सड़क है। ग्रामीणों का मानना है कि यह इलाका एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। अगर क्षेत्र का विकास पर्यटन स्थल के रूप में हुआ तो क्षेत्र का विकास होगा और ग्रामीणों को रोजगार भी प्राप्त होगा। घाघरा के ग्रामीणों के मुताबिक झरना के पानी का प्रयोग सिंचाई के रूप में करने की व्यवस्था हो तो क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा मिलेगा और किसान खुशहाल होंगे।

कोट वन विभाग के तहत गोटाशिला धार्मिक स्थल के सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है। घाघ झरना के विकास के लिए भी आवश्यक प्रयास करेंगे। ताकि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिले।-समीर कुमार मोहंती, विधायक