Ghatsila News: ऑटो चालकों ने अंडरपास से ठेला-खोमचा वालों को कराया खाली
Ghatsila News: गालूडीह अंडरपास को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए ऑटो चालकों ने अभियान चलाया। चालकों का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई के बावजूद अंडरपास में फिर से दुकानें और ठेले लग गए हैं, जिससे जाम और दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने सड़क पर उतरकर अंडरपास को खाली करने का प्रयास किया।
Ghatsila News: गालूडीह। गालूडीह अंडरपास को अतिक्रमण मुक्त रखने की मांग को लेकर सोमवार को ऑटो चालकों ने अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। चालकों का आरोप है कि पुलिस द्वारा कार्रवाई के बाद भी अंडरपास में फिर से दुकानें और ठेले लगने लगे हैं, जिससे जाम और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। कुछ दिनों पहले पुलिस ने अभियान चलाकर अंडरपास से अवैध दुकानों ठेला और ऑटो को हटाया था। ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष जतन गिरि ने कहा कि पुलिस के द्वारा सभी दुकानें और ऑटो चालकों को अंडरपास खाली कराया था, फिर उसके बाद अंडरपास दोनों तरफ ठेले लगाए जाने लगे। इसके विरोध में सभी ऑटो चालक स्वयं सड़क पर उतरे और अंडर पास के अंदर और मुख्य द्वार पर लगे ठेला और खोमचा वाले से दुकान आग्रह कर खाली कराया।
उन्होंने कहा कि अंडरपास जाम से स्कूल की बसें और एंबुलेंस भी जाम में फंस जाती हैं। जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
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