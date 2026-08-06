Ghatsila News: दक्षिण ईचड़ा पंचायत में एक माह में ही टूटने लगी जलमीनार, जांच की मांग

Ghatsila News: जादूगोड़ा, संवाददाता। मुसाबनी प्रखंड की दक्षिण इंचड़ा पंचायत में विकास योजनाओं के नाम पर कथित अनियमितता और घटिया निर्माण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पंचायत निधि से यूसील अस्पताल गेट के समीप निर्मित जलमीनार निर्माण के महज एक महीने के भीतर ही टूटने लगी है। जलमीनार में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि उक्त जलमीनार का निर्माण वेंडर सोनू सिन्हा द्वारा कराया गया है। निर्माण पूरा होने के कुछ ही समय बाद जलमीनार के क्षतिग्रस्त होने से योजना की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराया गया होता तो इतनी कम अवधि में जलमीनार की स्थिति खराब नहीं होती।

मामले को लेकर भाजपा नेता रोहित सिंह ने पंचायत में संचालित विकास योजनाओं की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही मुसाबनी बीडीओ से मुलाकात कर दक्षिण इंचड़ा पंचायत में हाल के दिनों में संचालित योजनाओं की जांच कराने की मांग की जाएगी।आरटीआई कार्यकर्ता सुनील मुर्मू ने वेंडर सोनू सिन्हा को ब्लैकलिस्ट करने की मांग भी उठाई है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं, पंचायत की मुखिया माला गुप्ता ने कहा कि पंचायत के कार्यो को लेकर वेंडर सोनू सिन्हा को गुणवत्तापूर्ण काम करने को कहा गया था। योजनाओं में किसी प्रकार की अनियमितता बर्दास्त नहीं की जाएगी। जबतक इसको ठीक नहीं किया जाएगा तबतक राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। सोनू सिन्हा ने कहा कि जलमीनार का वाल्व टूट गया है, उसे ठीक करवाया जाएगा।