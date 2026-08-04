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Ghatsila News: कुएं में गिरने से वृद्ध की हुई मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: घाटशिला के दाहीगोंडा में 70 वर्षीय हरी बंधु बारी पुराने कुएं में गिरने से निधन हो गया। कुएं से शव निकालने के लिए पानी को मोटर से बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की है, जबकि स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए हैं।

Ghatsila News: कुएं में गिरने से वृद्ध की हुई मौत

Ghatsila News: घाटशिला। घाटशिला थाना क्षेत्र अंतर्गत दाहीगोंडा में हरी बंधु बारी उम्र लगभग 70 वर्ष की पुराने कुएं में गिरने से मौत हो गई। मृतक को कुआं से निकालने के लिए कुएं के पानी को मोटर से निकाला जा रहा है। बता दें कि हरि बंधु बारी गोपु घोष के घर में रहता था। इस घर में कुआं भी था। इस घटना की सूचना मिलते ही घाटशिला थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मौत के कारणों की जांच कर रही है। घटना के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ घटना स्थल पर जुट गई थी।

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