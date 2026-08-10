Ghatsila News: पोड़ाडीहा में युवती ने की आत्महत्या
Ghatsila News: पोटका के कोवाली थाना क्षेत्र के पोड़ाडीहा गांव में 17 वर्षीय सोमवारी पुरान ने आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों ने उसे एक पेड़ पर लटका देखा। पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार वालें नहीं जानते कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया।
Ghatsila News: पोटका। कोवाली थाना क्षेत्र के पोड़ाडीहा गांव में एक युवती ने गले में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना रविवार सुबह की है। युवती का नाम सोमवारी पुरान (17) है। जानकारी अनुसार गांव के बीच ही स्थित एक पेड़ पर रविवार सुबह ग्रामीणों ने अचानक युवती को फांसी के फंदे पर लटका देखा तो परिवार वालों को सूचित किया। परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना कोवाली पुलिस को दी। सूचना पाकर थाना के सब इंस्पेक्टर सिदो मुर्मू दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं शव को उतरवाकर कर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम भेजा। सोमवारी की आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया।
परिवार वाले ऐसी किसी बात से इनकार कर रहे जिसके कारण सोमवारी ने आत्महत्या की।
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