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Ghatsila News: पेड़ से लटका मिला 17 वर्षीय युवती का शव, आत्महत्या के कारणों का पता नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: कोवाली थाना क्षेत्र के पोड़ाडीहा गांव में रविवार सुबह 17 वर्षीय सोमवारी पुरान का शव एक पेड़ से लटका मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चला है, और परिजनों ने किसी विवाद की जानकारी से इनकार किया है।

Ghatsila News: पेड़ से लटका मिला 17 वर्षीय युवती का शव, आत्महत्या के कारणों का पता नहीं

Ghatsila News: पोटका। कोवाली थाना क्षेत्र के पोड़ाडीहा गांव में रविवार सुबह एक 17 वर्षीय युवती का शव पेड़ की टहनी से रस्सी के फंदे के सहारे लटका मिला। मृतका की पहचान सोमवारी पुरान (17) के रूप में हुई है।जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह ग्रामीणों ने गांव के बीच स्थित एक पेड़ पर सोमवारी को फंदे से लटका देखा। इसके बाद परिवार के लोगों को सूचना दी गई। परिजन मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी कोवाली पुलिस को दी।सूचना मिलने पर सब-इंस्पेक्टर सिदो मुर्मू पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल, जमशेदपुर भेज दिया।पुलिस

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के अनुसार, युवती के आत्महत्या करने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने भी ऐसी किसी घटना या विवाद की जानकारी से इनकार किया है, जिससे सोमवारी के यह कदम उठाने की वजह स्पष्ट हो सके। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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