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Ghatsila News: स्कूल में फुटबॉल खेलने में छात्र को सांप ने डसा, भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: डुमरिया के नेताजी सुभाष चन्द्र आवासीय विद्यालय के छात्र रमेश तियु को स्कूल के मैदान में फुटबॉल खेलते समय सांप ने डस लिया। घटनास्थल पर प्रधानाध्यापक ने रमेश को डुमरिया सीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसकी स्थिति को ख़तरे से बाहर बताया। इलाज के बाद उसे 24 घंटे में छुट्टी मिल सकती है।

Ghatsila News: स्कूल में फुटबॉल खेलने में छात्र को सांप ने डसा, भर्ती

Ghatsila News: डुमरिया, संवाददाता। डुमरिया प्रखंड की खैरबनी पंचायत के नेताजी सुभाष चन्द्र आवासीय विद्यालय के पांचवीं कक्षा के छात्र रमेश तियु (14) को सांप ने डस लिया। घटना की सूचना मिलने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक सुशांत कुमार साव ने छात्र को डुमरिया सीएचसी में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार, रमेश बुधवार दोपहर तीन बजे स्कूल से छुट्टी होने के बाद स्कूल के ही मैदान में फुटबॉल खेल रहा था। इसी दौरान बॉल झाड़ी में चला गया। जब रमेश बॉल लाने झाड़ी के समीप गया तो सांप ने रमेश तियु को डस लिया। इसकी जानकारी तत्काल रमेश ने स्कूल के प्रधानाध्यापक सुशांत कुमार साव, मदन मोहन माहतो, अजीत कुमार सरदार एवं स्कूल के एकाउंटेंट सुनील कुमार साहु को संयुक्त तौर पर दी।

जिसके बाद बाइक की सहायता से पहाड़ी की चोटी पर स्थित आवासीय विद्यालय से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर लाकर बच्चे को सीएचसी डुमरिया में भर्ती किया गया। सीएचसी में मौजूद डॉ. कल्याण महतो ने उपचार शुरू किया व ख़तरे से बाहर होने की बात कही। उन्होंने कहा छह घंटे के बाद फिर एक बार ब्लड जांच किया जाएगा और 24 घंटे के बाद छुट्टी दी जाएगी।

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