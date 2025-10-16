Hindustan Hindi News
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव: INDIA और NDA ने अपने उम्मीदवारों का किया ऐलान; जानिए नाम

संक्षेप: बुधवार को रांची में हुई झामुमो की केंद्रीय समिति की बैठक में अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। वहीं दिल्ली में हुई भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया।

Thu, 16 Oct 2025 07:29 AMRatan Gupta हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को ‘इंडिया’ और एनडीए ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। एनडीए की ओर से भाजपा के बाबूलाल सोरेन प्रत्याशी होंगे जबकि ‘इंडिया’ की ओर से झामुमो के सोमेशचंद्र सोरेन उम्मीदवार होंगे। बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला विधायक चंपाई सोरेन के पुत्र हैं, जबकि सोमेश पूर्व मंत्री स्व रामदास सोरेन के बेटे हैं।

बुधवार को रांची में हुई झामुमो की केंद्रीय समिति की बैठक में अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमेश को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। वहीं बाबूलाल सोरेन के नाम का ऐलान दिल्ली में हुई भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद किया गया।

सोमेश के नाम का ऐलान करने के मौके पर हेमंत सोरेन ने पार्टी के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन और घाटशिला के पूर्व विधायक स्वर्गीय रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। हेमंत सोरेन ने कहा कि झामुमो की केंद्रीय समिति की बैठक में हमने एकजुट होकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। दिशोम गुरुजी का आशीर्वाद और उनका दिखाया रास्ता हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा।

उन्होंने सोमेश को मेहनतकश युवा नेता बताया और उम्मीद जताई कि घाटशिला की जनता ने जिस तरह रामदास दा को रिकार्ड जीत के साथ आशीर्वाद दिया था, उसी प्रकार सोमेश को भी अपना स्नेह और समर्थन देगी।

2024 में हुए विधानसभा चुनाव में भी बाबूलाल सोरेन को भाजपा ने घाटशिला से चुनावी समर में उतारा था। तब उन्हें 75910 वोट मिले थे, तब वह रामदास सोरेन से 22446 वोटों से हार गए थे।

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्‌टाचार्य ने बैठक के बाद बताया कि सोमेश सोरेन 17 को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित इंडिया गठबंधन के नेता भी नामांकन में शामिल होंगे। इसके बाद घाटशिला में एक चुनावी सभा होगी। जिसमें भी गठबंधन दल के नेता हिस्सा लेंगे।

