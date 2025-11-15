Hindustan Hindi News
घाटशिला उपचुनाव
घाटशिला उपचुनाव में नोटा ने फिर चौंकाया, 13 में 10 उम्मीदवारों को पछाड़ा

घाटशिला उपचुनाव में नोटा ने फिर चौंकाया, 13 में 10 उम्मीदवारों को पछाड़ा

संक्षेप: घाटशिला उपचुनाव में कुल 13 प्रत्याशियों के बीच लड़े गए इस उपचुनाव में नोटा ने 2768 वोट हासिल कर 10 उम्मीदवारों को पछाड़ते हुए तीसरे स्थानों की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई। 

Sat, 15 Nov 2025 07:51 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, घाटशिला
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के नतीजे ने एक बार फिर चौंका दिया है। एक ओर झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 1,04,936 मत हासिल किए, वहीं इस चुनाव का सबसे अप्रत्याशित और चर्चा का विषय बना नोटा (नॉन ऑफ द एबव)। कुल 13 प्रत्याशियों के बीच लड़े गए इस उपचुनाव में नोटा ने 2768 वोट हासिल कर 10 उम्मीदवारों को पछाड़ते हुए तीसरे स्थानों की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई। यह नतीजा साफ संकेत देता है कि घाटशिला की जनता ने सिर्फ मतदान नहीं किया, बल्कि चुनावी मैदान की गुणवत्ता पर अपना असंतोष भी साफ तौर पर व्यक्त किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

2768 वोट पाकर नोटा ने न केवल कमजोर प्रत्याशियों को पीछे छोड़ा, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए एक सख्त संदेश भी दे दिया। चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा नोटा चुनना बताता है कि मतदाता विकल्पों से संतुष्ट नहीं थे। कई मतदाता पारंपरिक राजनीतिक चेहरों व दलों से नाराज थे, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग पूरी तरह से छोड़ना भी नहीं चाहते थे। ऐसे में नोटा उनका शांत लेकिन सटीक विरोध का माध्यम बना।

पंचानन सोरेन (भारत आदिवासी पार्टी) को 1047, पार्वती हांसदा को (पीपीआई-डी) 387 वोट मिले, जबकि 7 निर्दलीय प्रत्याशी 129 से 1,503 के बीच वोट मिले। इस तरह नोटा को इन प्रत्याशियों से ज्यादा वोट मिले। जबकि अधिकांश उम्मीदवार मतदाता का विश्वास जीतने में नाकाम रहे।

चार राउंड में सोमेश से अधिक वोट बाबूलाल को मिले

20 राउंड के मुकाबले में सिर्फ चार राउंड ऐसे रहे, जिसमें सोमेश से बाबूलाल को अधिक वोट मिले। चौथे, पांचवें, छठे और 14वें राउंड में यह स्थिति बनी। चौथे राउंड में सोमेश को 3916, जबकि बाबूलाल को 4043 वोट मिले। पांचवें राउंड में बाबूलाल को 4182, जबकि सोमेश को 3872, छठे राउंड में बाबूलाल को 4456 जबकि सोमेश को 3569 और 14वें राउंड में बाबूलाल को 3903 जबकि सोमेश को 3377 वोट मिले। हालांकि इन राउंड से पहले सोमेश की बढ़त इतनी ज्यादा थी कि वोटों का यह अंतर उसे पाट नहीं पाया और बाबूलाल बढ़त नहीं बना सके।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
