घाटशिला उपचुनाव में नोटा ने फिर चौंकाया, 13 में 10 उम्मीदवारों को पछाड़ा

संक्षेप: घाटशिला उपचुनाव में कुल 13 प्रत्याशियों के बीच लड़े गए इस उपचुनाव में नोटा ने 2768 वोट हासिल कर 10 उम्मीदवारों को पछाड़ते हुए तीसरे स्थानों की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई।

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के नतीजे ने एक बार फिर चौंका दिया है। एक ओर झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 1,04,936 मत हासिल किए, वहीं इस चुनाव का सबसे अप्रत्याशित और चर्चा का विषय बना नोटा (नॉन ऑफ द एबव)। कुल 13 प्रत्याशियों के बीच लड़े गए इस उपचुनाव में नोटा ने 2768 वोट हासिल कर 10 उम्मीदवारों को पछाड़ते हुए तीसरे स्थानों की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई। यह नतीजा साफ संकेत देता है कि घाटशिला की जनता ने सिर्फ मतदान नहीं किया, बल्कि चुनावी मैदान की गुणवत्ता पर अपना असंतोष भी साफ तौर पर व्यक्त किया।

2768 वोट पाकर नोटा ने न केवल कमजोर प्रत्याशियों को पीछे छोड़ा, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए एक सख्त संदेश भी दे दिया। चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा नोटा चुनना बताता है कि मतदाता विकल्पों से संतुष्ट नहीं थे। कई मतदाता पारंपरिक राजनीतिक चेहरों व दलों से नाराज थे, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग पूरी तरह से छोड़ना भी नहीं चाहते थे। ऐसे में नोटा उनका शांत लेकिन सटीक विरोध का माध्यम बना।

पंचानन सोरेन (भारत आदिवासी पार्टी) को 1047, पार्वती हांसदा को (पीपीआई-डी) 387 वोट मिले, जबकि 7 निर्दलीय प्रत्याशी 129 से 1,503 के बीच वोट मिले। इस तरह नोटा को इन प्रत्याशियों से ज्यादा वोट मिले। जबकि अधिकांश उम्मीदवार मतदाता का विश्वास जीतने में नाकाम रहे।