हेमंत सोरेन का चंपाई पर तंज, कहा- पाला बदलकर भाजपा में गए, उनके जाने से फर्क नहीं

संक्षेप: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुसाबनी जनसभा में भाजपा पर निशाना साधा और पाला बदलकर भाजपा में गए चाचा चंपाई सोरेन पर तंज कसते हुए कहा कि उनके जाने से झामुमो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लोगों से सोच-समझकर वोट करने की अपील की।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को मुसाबनी की जनसभा में कहा कि आपके पास बहुत सारे लोग वोट मांगने आएंगे। उनकी प्रचार गाड़ी भी घूमेगी। कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ साधने सड़कों पर उतरेंगे, पर आपको वोट सोच-समझकर ही करना है। कहा कि हमने चाचा चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वे पाला बदलकर भाजपा में चले गए।

सीएम ने तंज भरे लहजे में कहा, किसी के जाने से झामुमो को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चंपाई के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीएम घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में जनसभा में बोल रहे थे।

सीएम ने कहा कि सोमेश चंद्र सोरेन कोरे कागज की तरह हैं। इसपर घाटशिला की जनता जो लिखेगी, वही उन्हें मिलेगा। सोमेश आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार होगा। ये आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद रहेगा। इसलिए आपने विगत चुनाव में जो स्नेह स्व रामदास दा को दिया था, वैसा ही आशीर्वाद सोमेश को दें।