Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Ghatshila byelection bjp candidate fake ai image post viral on social media know full details
घाटशिला सीट के BJP कैंडिडेट की फर्जी AI इमेज, पोस्ट वायरल होते ही मचा हंगामा

घाटशिला सीट के BJP कैंडिडेट की फर्जी AI इमेज, पोस्ट वायरल होते ही मचा हंगामा

संक्षेप: मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। घाटशिला थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह शिकायत फ्लाइंग स्क्वायड टीम नंबर-1 की मजिस्ट्रेट एवं गालूडीह सिंचाई प्रमंडल की कनीय अभियंता किरण सोरेन ने दर्ज कराई है।

Sun, 2 Nov 2025 10:44 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, घाटशिला
share Share
Follow Us on

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के बीच सोशल मीडिया पर एक एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) जनित भ्रामक पोस्ट वायरल कर दिया गया है। यह पोस्ट भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन से जुड़ा बताया जा रहा है। इसे जानबूझकर प्रत्याशी की छवि धूमिल करने और मतदाताओं को भ्रमित करने के उद्देश्य से फैलाया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। घाटशिला थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह शिकायत फ्लाइंग स्क्वायड टीम नंबर-1 की मजिस्ट्रेट एवं गालूडीह सिंचाई प्रमंडल की कनीय अभियंता किरण सोरेन ने दर्ज कराई है। एफआईआर में सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम की धारा 66C, भारतीय दंड संहिता की धारा 300, 223, 356(2) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धाराएं लगाई गई है।

पुलिस ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और यह पता लगाया जा रहा है कि सबसे पहले फर्जी पोस्ट फेसबुक पर किसने डाला। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जिसने भी इस भ्रामक सामग्री को अपलोड या साझा किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में सभी जिलों को निर्देश जारी किया था कि एआई जनित झूठी या भ्रामक सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। आयोग के निर्देशों के बाद यह पहला मामला है, जिसमें एआई फर्जी पोस्ट पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेताओं ने इस संबंध में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी।

होम वोटिंग आज से

घाटशिला उपचुनाव में होम वोटिंग की प्रक्रिया रविवार से शुरू होगी। जिला निर्वाचन कार्यालय ने इस सुविधा के तहत कुल 31 मतदाताओं के आवेदन स्वीकृत किए हैं, जिनमें 15 मतदाता 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं, जबकि 16 मतदाता दिव्यांग श्रेणी में आते हैं।

निगरानी अभियान में 2.41 लाख की सामग्री जब्त

जमशेदपुर। घाटशिला उपचुनाव को लेकर बहरागोड़ा में बने अंतरराज्यीय चेकपोस्ट पर शनिवार को 2 लाख 41 हजार की सामग्री जब्त की गई। अबतक की कार्रवाई में 2 करोड़ 93 लाख 61 हजार की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। जिले में फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (एफएसटी), स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी), आबकारी विभाग, पुलिस विभाग एवं व्यय निगरानी दल संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। सभी टीमें 24 घंटे सतर्क हैं और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले किसी भी अवैध गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई कर रही हैं।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Jamshedpur News Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।