घाटशिला सीट के BJP कैंडिडेट की फर्जी AI इमेज, पोस्ट वायरल होते ही मचा हंगामा

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के बीच सोशल मीडिया पर एक एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) जनित भ्रामक पोस्ट वायरल कर दिया गया है। यह पोस्ट भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन से जुड़ा बताया जा रहा है। इसे जानबूझकर प्रत्याशी की छवि धूमिल करने और मतदाताओं को भ्रमित करने के उद्देश्य से फैलाया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। घाटशिला थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह शिकायत फ्लाइंग स्क्वायड टीम नंबर-1 की मजिस्ट्रेट एवं गालूडीह सिंचाई प्रमंडल की कनीय अभियंता किरण सोरेन ने दर्ज कराई है। एफआईआर में सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम की धारा 66C, भारतीय दंड संहिता की धारा 300, 223, 356(2) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धाराएं लगाई गई है।

पुलिस ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और यह पता लगाया जा रहा है कि सबसे पहले फर्जी पोस्ट फेसबुक पर किसने डाला। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जिसने भी इस भ्रामक सामग्री को अपलोड या साझा किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में सभी जिलों को निर्देश जारी किया था कि एआई जनित झूठी या भ्रामक सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। आयोग के निर्देशों के बाद यह पहला मामला है, जिसमें एआई फर्जी पोस्ट पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेताओं ने इस संबंध में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी।

होम वोटिंग आज से घाटशिला उपचुनाव में होम वोटिंग की प्रक्रिया रविवार से शुरू होगी। जिला निर्वाचन कार्यालय ने इस सुविधा के तहत कुल 31 मतदाताओं के आवेदन स्वीकृत किए हैं, जिनमें 15 मतदाता 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं, जबकि 16 मतदाता दिव्यांग श्रेणी में आते हैं।