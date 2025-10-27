घाटशिला उपचुनाव में सोरेन Vs सोरेन, दांव पर 2 दिग्गजों की शाख

संक्षेप: झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को मतदान होना है। मतदान से पहले इस सीट पर कई दिग्गजों ने अपनी ताकत लगा दी है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे हैं, तो दूसरी तरफ जेएमएम के दिग्गज दिवंगत नेता रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन हैं।

झारखंड की राजनीति में एक बार फिर ‘सोरेन बनाम सोरेन’ की लड़ाई देखने को मिल रही है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव न सिर्फ दो नेताओं की साख का सवाल है, बल्कि कोल्हान की सियासी दिशा भी तय करने वाला रण बन चुका है। दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई सीट पर झामुमो ने उनके बेटे सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के कभी कद्दावर नेता रहे चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन पर फिर दांव लगाया है। दोनों ही संथाल समाज से हैं, इसलिए यह मुकाबला सामाजिक संतुलन और राजनीतिक परंपरा दोनों की परीक्षा बन गया है। बाबूलाल को पिछले चुनाव में भी भाजपा ने इस सीट से उम्मीदवार बनाया था।

राजनीतिक मायने गहरे 11 नवंबर को होने वाले मतदान के नतीजे न सिर्फ घाटशिला की नई सियासी तस्वीर तय करेंगे, बल्कि यह भी संकेत देंगे कि झारखंड की जनता आने वाले विस चुनाव से पहले किस दिशा में सोच रही है। घाटशिला की धरती इस बार सत्ता, साख और सामाजिक समीकरणों की सबसे बड़ी परीक्षा का मैदान बन चुकी है।

सोमेश के लिए झामुमो ने लगाई पूरी ताकत झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए घाटशिला सीट प्रतिष्ठा की पहचान बन चुकी है। पार्टी इसे हर हाल में बरकरार रखना चाहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छठ पर्व के बाद खुद प्रचार की कमान संभालेंगे और उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी महिला मतदाताओं के बीच जनसंपर्क अभियान चलाएंगी। झामुमो की महिला सांसद और विधायकों की टीमें भी गांव-गांव जाकर महिला मतदाताओं को साधने में जुटी हैं।