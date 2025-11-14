Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Ghatshila by election result jharkhand somesh soren babulal soren bjp jmm jlkm who is winning
Ghatshial By-election Result Live: कौन जीत रहा घाटशिला का किला? दांव पर 2 बड़े दिग्गजों की शाख

संक्षेप: झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद आज वोटों की गिनती हो रही है। इस सीट पर भाजपा की तरफ से बाबूलाल सोरेन और जेएमएम की तरफ से सोमेश सोरेन मैदान में हैं।

Fri, 14 Nov 2025 08:25 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
Ghatshila By-election result: झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को मतदान हुआ। आज घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। यह सीट तत्कालीन मंत्री और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने भी इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भाजपा से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन मैदान में हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) से सोमेश सोरेन चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन दोनों के मुकाबले में टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम से रामदास मुर्मू भी चुनावी मैदान में हैं।

8.25 AM Ghatshila By-election Result: झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला उपचुनाव के लिए मतगणना शुक्रवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई। यहां 11 नवंबर को हुए उपचुनाव में 74.63 प्रतिशत मतदान हुआ था। पूर्वी सिंहभूम जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ)-सह-उपायुक्त (डीसी) कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि मतगणना डाक मतपत्रों से शुरू हुई और उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। सत्यार्थी ने बताया कि 19 टेबलों पर कुल 20 राउंड की मतगणना होगी।

8.15 AM Ghatshila By-election Result: घाटशिला विधानसभा सीट पर वोटों गिनती शुरू

घाटशिला विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पहले पोस्टल वोटों की गिनती की जा रही है।

7.55AM Ghatshila By-election Result: बाबूलाल सोरेन के लिए यह निर्णायक मुकाबला

दूसरी ओर, भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के इस क्षेत्र से विधायक बनने के दूसरे प्रयास को जनता ने कितना पसंद दिया, उनके पिता पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की उस अपील पर कितना अपनापन दिखाया, जिसमें उन्होंने अपने अपमान का बार-बार जिक्र किया, यह भी पता चलेगा। माना जा रहा है कि बाबूलाल सोरेन के लिए यह निर्णायक मुकाबला है, जिसका परिणाम उनका राजनीतिक भविष्य तय करेगा। अगर जीत हुई तो उनके पिता की राजनीतिक साख बढ़ेगी और माना जाएगा कि कोल्हान टाइगर का राजनीतिक रसूख बरकरार है। मतदाता उन्हें आज भी अपना बड़ा नेता मानते हैं

7.50AM Ghatshila By-election Result: तीन बजे तक परिणाम आने की संभावना

घाटशिला विधान सभा को ले शुक्रवार को होने वाले मतगणना को लेकर घाटशिला में सुरक्षा के चौक चौबंद व्यवस्था है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को दिन के तीन बजे तक चुनाव का परिणाम आने की संभावना है। चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा और झामुमो में से किसी एक प्रत्याशी की जीत होगी। ऐसे में जश्न को माहौत तो रहेगा ही साथ ही हारने और जितने वाले पार्टी के कार्यकर्ता के बीच तनाव उत्पन होने की संभावना है, ऐसी स्थिति से निपटने को लेकर पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। इस संबंध में घाटशिला थाना प्रभारी वंश नारायण सिंह ने कहा कि किसी प्रकार के तनाव की स्थिति उत्पन होने की उम्मीद हो सकती है। इसे लेकर सभी चौक चौराहो पर सुरक्षा के व्यापंक बंदोबस्त किया जायेगा, ताकी किसी प्रकार का गड़बड़ी नही हो सके।

7.40 AM Ghatshila By-election Result: मतगणना में निर्देशों का अनुपालन हो

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त (डीसी) कर्ण सत्यार्थी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में मतगणना दिवस की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उपायुक्त ने मतगणना कार्य में निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों के अक्षरशः अनुपालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतगणना कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ संपादित हो, इसके लिए सभी व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित की जाएं।

क्यों हुआ उपचुनाव

अगस्त महीने में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बाथरूम में नहाते समय फिसलकर गिर गए थे। गिरने के कारण रामदास सोरेन को गंभीर चोटें आई थीं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आराम नहीं मिला। इसके बाद उन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया और 15 अगस्त को अस्पताल में ही रामदा सोरेन ने आखिरी सांस ली। उनके निधन के बाद यह सीट खाली घोषित कर दी गई और बिहार चुनाव के साथ ही यहां भी उप-चुनाव की घोषणा कर दी गई। अब दो बड़े दिग्गजों के बेटे आमने-सामने हैं। इस सीट पर चंपई सोरेन और दिवंगत रामदास सोरेन दोनों नेताओं की अगली पीढ़ी चुनाव लड़ रही है।

पिछले चुनावों का क्या था हाल

साल 2005 में हुए विधानसभा चुनावों में इस सीट पर कांग्रेस से प्रदीप कुमार बालमुचू ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद जब साल 2009 के चुनाव हुए तो रामदा सोरेन ने जीत दर्ज की। 2014 में यह सीट भाजपा के हाथों में चली गई। इस साल हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लक्ष्मण टुडू ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद जब साल 2019 में चुनाव हुए तो रामदा सोरेन ने वापसी की और लगातार दो चुनावों में जीत दर्ज की। साल 2024 में हुए चुनावों में भी रामदास सोरेन इस सीट से विधायक बने थे। लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और उनका असमय निधन हो गया।

घाटशिला उपचुनाव की मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी> ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

jharkhand election result Jharkhand News
