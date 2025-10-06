Ghatshila by-election dates announced झारखंड की घाटशिला सीट पर कब होंगे मतदान? हो गया है उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, घाटशिलाMon, 6 Oct 2025 07:18 PM
भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। झारखंड की घाटशिला सीट पर उपचुनाव से जुड़ी तैयारियां भी जारी हैं। नोटिफिकेशन, नॉमिनेशन, नाम को वापस लेने, मतदान और रिजल्ट जैसे कार्यक्रम की पूरी सूची निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कर दी गई है।

13 अक्तूबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 20 अक्तूबर नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन होगा। स्क्रूटनी के लिए 22 अक्तूबर का दिन रखा गया है। नाम वापस लेने की तारीख 24 अक्तूबर है। आठों जगह होने वाले उपचुनाव के लिए इन सब मामलों में तारीखें अलग-अलग हैं, लेकिन मतदान और चुनाव परिणाम के घोषित होने की तारीख समान है। 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को परिणाम सामने आएंगे।

घाटशिला अनुसूचित जनजाति (एसटी आरक्षित) सीट है। यहां के सिटिंग विधायक और तत्कालीन मंत्री रामदास सोरेन के निधन के चलते उपचुनाव कराए जा रहे हैं। रामदास सोरेने का अगस्त 2025 में आकस्मिक निधन हो गया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन जेएमएम के उम्मीदवार हो सकते हैं।

झारखंड के घाटशिला समेत आठ अन्य विधानसभा में जम्मू एंड कश्मीर की बुधगाम और नागरोटा, राजस्थान की आंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबिली हिल्स, पंजाब की तरन तारन, मिजोरम की दंपा और ओडिशा की नोपादा शामिल है। इन सभी जगहों पर 11 नवंबर को मतदान होनें हैं, जिसके परिणा एक साथ 14 नवंबर को आएंगे।