झारखंड की घाटशिला सीट पर कब होंगे मतदान? हो गया है उपचुनाव की तारीखों का ऐलान

झारखंड की घाटशिला सीट पर उपचुनाव से जुड़ी तैयारियां भी जारी हैं। नोटिफिकेशन, नॉमिनेशन, नाम को वापस लेने, मतदान और रिजल्ट जैसे कार्यक्रम की पूरी सूची निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कर दी गई है।

भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। झारखंड की घाटशिला सीट पर उपचुनाव से जुड़ी तैयारियां भी जारी हैं। नोटिफिकेशन, नॉमिनेशन, नाम को वापस लेने, मतदान और रिजल्ट जैसे कार्यक्रम की पूरी सूची निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कर दी गई है।

13 अक्तूबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 20 अक्तूबर नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन होगा। स्क्रूटनी के लिए 22 अक्तूबर का दिन रखा गया है। नाम वापस लेने की तारीख 24 अक्तूबर है। आठों जगह होने वाले उपचुनाव के लिए इन सब मामलों में तारीखें अलग-अलग हैं, लेकिन मतदान और चुनाव परिणाम के घोषित होने की तारीख समान है। 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को परिणाम सामने आएंगे।

घाटशिला अनुसूचित जनजाति (एसटी आरक्षित) सीट है। यहां के सिटिंग विधायक और तत्कालीन मंत्री रामदास सोरेन के निधन के चलते उपचुनाव कराए जा रहे हैं। रामदास सोरेने का अगस्त 2025 में आकस्मिक निधन हो गया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन जेएमएम के उम्मीदवार हो सकते हैं।